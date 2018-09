Rwanda: le procès de Diane Rwigara à nouveau reporté

Le procès de l’opposante rwandaise et activiste des droits humains a été reporté. Le ministère public a justifié ce report par le retard du dépot d'une demande de mise en liberté provisoire par la défense de Diane et celle de sa mère, ne permettant pas à la cour de l'examiner. La date d'un nouveau procès sera communiquée dans les jours à venir.

Diane Rwigara et sa mère, Adeline, sont accusées de faux et usage de faux et d’incitation à l’insurrection. Elles risquent jusqu’à 15 ans de prison.

La mère et la fille sont aussi inculpées d'évasion fiscale. La famille Rwigara est en effet sommée par le fisc rwandais de payer près de cinq millions d’euros d’arriérés et d’amendes dans le cadre du recouvrement de l'activité économique de l'usine Premier Tobacco Company.

Maître Laurent Cougorie, ex-vice-président de l’assemblée transitoire du Rwanda, estime qu’il faut avant tout éviter la politisation du procès. "S’il y a des éléments de fond concernant des approches politiques alors qu’on les donne, mais qu’on exagère pas", ajoute l’ex-vice-président de l’assemblée transitoire rwandais.

Répression politique ?

Human Rights Watch a déjà dénoncé cela. Pour l’ONG il n y a aucun doute, il s’agit d’une répression politique post-électorale.

Diane Rwigara parle pour sa part de "persécution" de la part du pouvoir rwandais après sa tentative de se présenter à la présidentielle contre le président Paul Kagame, en 2017.

Elle avait alors expliqué à la DW les raisons de cette candidature.

"Les gens meurent de faim dans certaines parties du pays. Il y a beaucoup d’injustice. Il y a un manque de sécurité et les gens disparaissent, d’autres sont tués ou assassinés et les coupables de ces crimes ne sont jamais arrêtés ou punis."

Rwigara, sa mère Adeline et sa sœur Anne ont été arrêtées en septembre dernier. Mais sa sœur, qui a la double nationalité rwandaise et américaine, a été libérée après l’abandon des charges d'incitation à l'insurrection qui pesaient contre elle.