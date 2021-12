Les origines de la rumba congolaise

Une sonorité sensuelle, entraînante… pour ceux qui l’apprécient, et ils sont nombreux, la rumba est plus qu’une musique, c’est tout un art de vivre.

Selon les spécialistes, dans l'ancien royaume du Kongo, sur la côte ouest de l'Afrique centrale, les populations pratiquaient une danse appelée "Nkumba" ce qui veut dire nombril. Les partenaires dansaient en effet face à face, nombril contre nombril. Cette danse s’est ensuite exportée avec la traite des esclaves. Les Africains ont apporté leur musique et leur culture au-delà de l'Atlantique, donnant plus largement naissance au jazz en Amérique du Nord et à la rumba en Amérique du Sud.

Les commerçants ont ensuite ramené ces sonorités en Afrique des décennies plus tard. Gabriel Kele, le chef du département de musicologie au Musée national de la RDC explique que "les esclaves dans les bateaux jouaient de la musique. Et la rumba, s’il faut voir la rumba, nous devons aussi voir du côté du Brésil, Cuba... l’Amérique latine. C’est une symbiose que nos musiciens d’ici ont pu exploiter aussi."

Une passion partagée

La version moderne de la rumba remonte à un peu moins de 100 ans. Omniprésente dans les villes et les bars, la rumba a été marquée par l'histoire politique des deux Congo, Kinshasa et Brazaville, avant et après l'indépendance. Selon André Yoka Lye, directeur de l'Institut national des arts de la RDC la rumba "est une passion partagée par tous les Congolais, que ce soit du point de vue profane ou du point de vue religieux aujourd’hui. Et elle est devenue holistique, elle est devenue tentaculaire dans tous les domaines de la vie nationale."

La rumba s'appuie par ailleurs sur la nostalgie, l'échange culturel, la résistance et aussi sur le partage du plaisir à travers la danse. Enfin, il y a son code vestimentaire flamboyant dénommé la "sape" (Société des ambianceurs et des personnes élégantes)." L’histoire de la rumba, c’est une sorte de revendication de son histoire sur le monde d’aujourd’hui avec les armes d’aujourd’hui et nos armes passent notamment par l’Unesco" précise André Yoka Lye.

Les années 1940 et 1950 marquent la période phare de la rumba mais entre le début des années 1960 et celui des années 1970, elle sera davantage imprégnée de l'identité culturelle congolaise. Aujourd'hui, cette rumba a engendré sur le continent le soukous ou encore le ndombolo.