Ronaldo est à deux doigts de battre un record mondial

Après le match nul vendredi contre l'Espagne (0-0), le Portugal s'est baladé (4-0) mercredi soir lors de son dernier match amical contre l'Israel. Bruno Fernandes a d'abord conclu un centre en retrait de Joao Cancelo (1-0, 42e). Deux minutes plus tard, Christiano Ronaldo servi en profondeur a du pied gauche marqué le deuxième but portugais (2-0, 44e), son 104e en 175 sélections. Le record mondial est de 109 buts. Le recordman, l'ex-inernational iranien Ali Daei, avait réalisé cet exploit (109 buts) en 149 matches sous le maillot iranien.

Le quintuple Ballon d'Or n'est qu'à cinq longueurs du record 109 buts en sélection, détenu par l'Iranien Ali Daei. En fin du match, Joao Cancelo a d'une frappe limpide suivi la cadence (3-0, 86e) avant que son compatriote Bruno Fernades n'enfonce le clou (4-0, 90+1).

L'UEFA favorable à la requête de la Russie

L'instance européenne de football vient d'exiger à la fédération ukrainienne de football de changer son maillot en vue de l'Euro. Les maillots dévoilés récemment par la fédération ukrainienne a créé des polémiques en Russie. Kremlin a saisi l'UEFA, lui faisant part du caractère politique sur ces maillots.

Ces derniers affichent notamment le territoire du pays, en incorporant la Crimée, région annexée par la Russie en 2014, mais toujours revendiquée par l'Ukraine. Les équipes des deux pays ne se sont plus affrontées depuis 2014 et le début du conflit. Et pour l'Euro 2020, l'UEFA a tout mis en oeuvre pour éviter que ces deux sélections ne se croisent en phase de groupe.