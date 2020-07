Robert Lewandowski, meilleur buteur étranger en Bundesliga

Lors de la célébration dimanche du nouveau sacre du Bayern en championnat (8e d'affilé) et en Coupe d'Allemagne (20e de l'histoire du club), le maire de la ville de Munich a tenu à remercier les joueurs et plus particulièrement l'attaquant R. Lewandowski:

"Félicitation à toute l’équipe du Bayern ! Je vous félicite en tant que supporter de longue date du club, mais aussi au nom de la ville de Munich. Vous nous avez honorés, la ville vous en remercie. C’est vraiment incroyable quand je regarde les performances de Robert Lewandowski. Il a inscrit 34 buts cette saison. Je n’avais pas encore vu cela depuis des décennies." a dit Dieter Reiter.

Les 34 buts inscrits cette saison en championnat pendant ses 31 apparitions, le Polonais Robert Lewandowski a battu le record de nombre de buts inscrits par des joueurs étrangers en Bundesliga dans une seule une saison.

L’ancien attaquant de Dortmund, le Gabonais Pierre Emerick Aubameyang a réussi à inscrire 32 buts pendant la saison 2016-2017.

Le Werder Brême a sauvé sa place en Bundesliga

En match retour des barragistes qui l’opposait lundi soir au FC Heidenheim, le Werder Brême a arraché un nul (2-2) à la 97e minute.

Un match nul qui a permis au Werder Brême d’éviter la relégation en D2, après le score de 0-0 réalisé à Brême au match aller.

La castrophe a été évitée, car le Werder Brême fait partie des rares clubs allemands qui ont été relégués seulement une fois depuis l’existence de Bundesliga en 1963.

Franck Ribéry, victime d’un cambriolage

Le domicile de l'ancien joueur du Bayern Munich a été pris pour cible par les caambrioleurs pendant que F. Ribéry jouait dimanche contre Parme (2-1).

Franck Ribéry a constaté le vol dès son retour à la maison à Fiorentina: les objets, entre autres les bijoux dont la valeur n'a pas été dévoilée, ont été cambriolés. Sa femme et ses enfants étaient à ce moment à Munich.

Très touché par ce vol, le Français a annoncé qu’il pourrait quitter l’Italie. Son club, la Fiorentina a vite réagi par le biais de son président:

"Nous sommes touchés par ce qui est arrivé à Franck. Ce sont des situations qui hormis les dommages financiers, sont de vrais traumatismes pour celui qui les subit" a compati Rocco Commisso, président du club dans un communiqué.