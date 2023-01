Retour sur la Journée du souvenir de l'Holocauste

C'est en novembre 2005 que l'Assemblée générale des Nations unies a fait du 27 janvier la Journée internationale des victimes de l'Holocauste.

Dans sa résolution 60/7, l'Onu déclare que "l'Holocauste. au cours duquel un tiers du peuple juif et d'innombrables membres d'autres minorités ont été assassinés, servira à jamais d'avertissement à tous les êtres humains contre les dangers de la haine, de l'intolérance, du racisme et des préjugés".

Pourquoi le 27 janvier ?

C'est la date du 27 janvier qui a été retenue car elle correspond à la libération, en 1945, du camp de concentration et d'extermination nazi d'Auschwitz-Birkenau par les forces armées soviétiques.

Ce lieu sinistre où environ 1,1 million de personnes – dont une grande majorité étaient juives – ont été assassinées n'est, de loin, pas le seul lieu où persécutions et crimes de masse ont été perpétués par l'Allemagne nazie en Europe. Mais c'est sans doute le plus connu et le plus évocateur.

À son arrivée au camp d'Auschwitz, l'Armée rouge ne trouve que peu de survivants. Image : akg-images/picture alliance

Entre 1933, soit l'arrivée d'Adolf Hitler au pouvoir et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, le 8 mai 1845, la politique de terreur mise en place par le parti national-socialiste et ses alliés ou collaborateurs coûte la vie à plus de six millions de juifs, des centaines de milliers de Sintis et de Roms, des personnes handicapées, des opposants politiques, des personnes persécutées en tant qu'homosexuels, criminels ou considérés comme "asociaux", des travailleurs forcés, des prisonniers de guerre ou encore des Témoins de Jéhovah.

Prévenir de nouveaux crimes

Cette année, les députés ont honoré la mémoire des victimes LGBTQ lors des commémorations de l'Holocauste Image : Michele Tantussi/REUTERS

Le 27 janvier est à la fois un appel aux pays du monde entier à se souvenir de ces hommes, de ces femmes et des ces enfants persécutés et assassinés. Mais aussi un encouragement à lutter contre toutes les formes de négationnisme, à soutenir le développement de programmes éducatifs à la mémoire de l'Holocauste et à contribuer à la prévention de futurs génocides.

A noter qu'en Allemagne, le 27 janvier a été décrété en 1996 "Journée de la mémoire des victimes du nazisme". Ce jour-là, les drapeaux des bâtiments publics sont en berne et de nombreuses écoles en profitent pour aborder cette thématique en classe. Une heure de commémoration est par ailleurs organisée chaque année au Bundestag, la chambre basse du Parlement allemand. Cette année, elle sera pour la première fois dédiée aux personnes persécutées, sous le national-socialisme, en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre.