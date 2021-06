Report du début de l'éco en 2027 : les raisons

L’éco devait être lancé en 2020 mais la pandémie de Covid-19 a eu raison de ce calendrier. Finalement, ce sera en 2027 selon la Cédéao. Les obstacles sont encore nombreux.

Pour l'économiste ivoirien, Séraphin Prao, il y a "un manque de cohérence au sein de la Cédéao composée de huit monnaies". Ces pays, dit-il, "n'arrivent pas à s'accorder fondamentalement sur la nécessité d'y aller ou pas".

Autre grief avancé par l'économiste, le "sabotage" orchestré par Emmanuel Macron. " Le 21 décembre 2019, en visite en Côte d'Ivoire, il a saboté le projet originel pensé et mûri par ses pères fondateurs depuis 1983. Cela a créé un certain désordre. Le Ghana et le Nigeria ont manifesté vigoureusement l'immixtion de la France dans ce projet ".

La Cédéao remet à 2027, la création de l'éco

Lire aussi →La guerre de l'Eco en Afrique de l’ouest

Rompre avec la France

Autre obstacle, celui de la convergence des économies. " Les pays n'ont pas réussi à assurer les critères de convergences. Dans le cadre d'une monnaie unique, ce sont les économies qui se ressemblent qui s'assemblent. Nous avons édicté des critères de convergences et il faut que ces critères soient respectés au niveau de la dette et de l'inflation", explique l'économiste.

Écouter l'audio 02:09 " Il faut une rupture totale avec la France ", Séraphin Prao (économiste)

Mais, pour Séraphin Prao, l'un des plus grands obstacles est qu'il " faut résoudre le problème de la zone Uemoa avec la France. La France ne veut pas que nous allions à cette monnaie unique. Nous avons besoin d'une rupture totale avec la France".

L'éco est devenue un serpent de mer monétaire dont on parle depuis plus de trente ans, depuis que l'idée a été lancée en 1983.

Lire aussi →Du franc CFA à l’ECO : états généraux au Togo