Rejoignez-nous sur notre nouvelle chaîne YouTube !

Notre nouvelle chaîne YouTube se veut un canal exclusivement dédié à vous les jeunes d’Afrique. Nous avons choisi de l'appeler DW 77 pour cent parce que 77% des jeunes en Afrique ont moins de 30 ans.

Zéro Tabou

Sur cette chaîne, nous abordons tous les sujets qui touchent les jeunes : garçons comme filles, même les sujets qui dérangent, parce que nous avons pour devise "Zéro Tabou".

Nous serons dans les villes et villages africains pour débattre des enjeux qui intéressent les jeunes africains. Nous vous donnons également la parole pour exprimer vos problèmes, vos défis, vos espoirs, mais aussi pour montrer ce qui vous passionne au quotidien, là où vous vivez.

Voir la vidéo 01:52 DW 77 pour cent sur YouTube !

Vidéos explicatives

Nous allons simplifier les sujets qui peuvent paraître complexes. Les thèmes seront décortiqués avec des vidéos explicatives faciles à comprendre.

Des vidéos notamment sur la santé et le bien-être pour connaître le fonctionnement des maladies, par exemple, et comment se protéger et protéger les autres. Ou encore des vidéos explicatives sur les personnalités qui ont marqué l’Afrique. Des héros et bien sûr des héroïnes.

Pour découvrir toutes ces vidéos et bien d’autres, vous n’avez qu’à vous abonner en cliquant sur ce lien → https://bit.ly/3D0J8Rf