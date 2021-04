Regain de tension dans l'est de l'Ukraine

OTAN et Russie, une relation compliquée // L'Allemagne se prépare à célébrer Noël

On a connu meilleure ambiance pour un anniversaire : l'OTAN s'est réunie en sommet pour son 70ème anniversaire, mais elle prend l'eau de toutes parts... La Russie se frotte les mains. // C'est le mois de décembre, les traditionnels marchés de Noël ont ouvert leurs portes en Allemagne, et notamment à Dresde, dans l'est du pays.