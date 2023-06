Bellingham: "Je suis honoré d'évoluer au Real"

Le désormais ancien milieu offensif du Borussia Dortmund s'est engagé avec le Real Madrid pour les sept prochaines années ! Jude Bellingham a au cours des cérémonies de présentation choisi le numéro 5. Un numéro que portaient les légendes de ce club Jesus Vallejo, Fabio Coentrao , Buri Sahini et surtout Zinedine Zidane :

"J'admire Zinedine Zidane et l'héritage qu'il a laissé dans le club et avec ce numéro", a déclaré Jude Bellingham jeudi à l'occasion de la cérémonie de présentation. "Je n'essaie pas d'être comme lui. J'essaie juste d'être Jude"

L'inoubliable passage à Dortmund

Avant de débarquer à Madrid, Jude Bellingham a tenu à rendre hommage à son ancien club sur les réseaux sociaux: "Depuis 3 ans, le Borussia Dortmund a été la plus grande partie de ma vie. Je suis arrivé comme un garçon de 17 ans et je pars en homme", a-t-il annoncé. Et de poursuivre : "Je ne remercierai jamais assez ce club pour tout ce qu'il a fait pour moi. Les opportunités, les expériences, les hauts et même les bas".

Le Bayern visé par les autorités fiscales

Le club champion d'Allemagne est accusé de n'avoir pas respecté le salaire minimum de ses travailleuses et travailleurs dans le centre de formation depuis 2021. Sur ce, le Bayern va devoir verser 200.000 euros de paiements rétroactifs. A cela, s'ajoute aussi le versement de 45.500 euros de contributions sociales et de pénalités de retard.

"Le Bayern n'a jamais eu l'intention de priver ses travailleuses et travailleurs du salaire autorisé", a indiqué le club dans un communiqué, précisant qu'il versera la somme réclamée aux autorités fiscales.