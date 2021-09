Violences sexuelles en RDC, soigner le corps et l'esprit

Comment stopper les violences sexuelles contre les femmes ?

Cette semaine, le débat sous l’Arbre à Palabre porte sur les violences sexuelles contre les femmes et les jeunes filles, une pratique répandue dans le monde entier, mais aussi beaucoup en Afrique. C’est une arme utilisée dans toutes les guerres et en période de troubles et de conflits, mais aussi en temps de paix, souvent à huis clos et dans l’impunité.