RDC : une académie de football destinée aux enfants soldats

Les enfants soldats sont estimés à des dizaines des milliers en RDC selon l'UNICEF. Mais des efforts visant à libérer ces enfants des groupes armés s'intensifient dans l'est de la RDC. Et selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, plus de 17.000 enfants ont été sauvés des mouvements rebelles depuis 2017.

C'est dans ce contexte que l'Académie de football a été créée dans le parc de Virunga comme : " Il est vrai que beaucoup de personnes ne voient que des groupes armés quand on parle de l'est de la RDC", a pour commencer indiqué Emmanuel Lukoo Bahati. Le directeur de la zone sud du parc de Virunga souligne par la suite que cette école aura un impact positif sur l'avenir des enfants pris en otage souvent par les miliciens.

Ancien enfant soldat en RDC (photo d'illustration)

L'acamdémie est une occupation positive

Implantée dans une zone de conflit, dans le parc des Virunga (est de la RDC), cette toute première école de football est néanmoins une occupation positive pour les jeunes anciens enfants soldats. L' avis que partage Gloire Gashagi. Il espère devenir footballeur professionnel plutôt que milicien qui pille et tue les populations :

" L' idée d'intégrer les milices ne me préoccupe plus", a-t-il fait savoir. Et de poursuivre : "J'aime suivre les choses légales, par exemple jouer au football. Devenir grands footballeurs à l'image de Cristiano Ronaldo", conclut cet ancien enfant soldat.

Gloire Gashagi fait partie d'une cinquantaine de jeunes de 10 à 16 ans, venus des villages environnants du parc de Virunga, sélectionnés pour intégrer la toute nouvelle école de football.