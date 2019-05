RDC : témoignage d'un médecin qui lutte contre Ebola à Beni

Depuis 2018, le virus progresse et ne cesse de faire de nouvelles victimes. Contexte sécuritaire déliquescent, communication difficile avec les communautés, méfiance et hostilité des populations vis à vis des équipes médicales : les enjeux sont nombreux pour parvenir à maitriser la propagation du virus qui fait rage dans le Nord-Kivu et en Ituri depuis plus de 9 mois.

Nous avons recueilli le témoignage du docteur Babou Rukengeza, médecin soignant à Beni. Il travaille notamment pour l'ONG Save the Children.

Pour lui, le premier enjeu est d'obtenir le soutien des communautés locales dans la lutte contre l'épidémie.

Ecoutez son interview en cliquant sur la photo ci-dessus…