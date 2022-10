RDC-Rwanda, où en est la médiation?

Dans l'est de la République démocratique du Congo, des affrontements sont toujours signalés entre l'armée et les rebelles du M23. Des affrontements qui ont fait au moins une dizaine de morts et plusieurs blessés. Dans ce contexte de regain de tension, Kinshasa et Kigali s'accusent mutuellement. Pour la RDC, c'est le Rwanda qui soutient le M23, ce que Kigali conteste. Pour les autorités rwandaises, Kinshasa est "sur la voie d'une escalade militaire continue".

Pendant ce temps, les affrontements continuent de faire des victimes et le M23 a depuis conquis du terrain dans la province du Nord-Kivu, notamment en juin la cité de Bunagana, à la frontière avec l'Ouganda.

Selon le bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha) en RDC, au moins 23.000 personnes auraient été déplacées par ces violences depuis le 20 octobre, chiffre incluant 2.500 habitants ayant traversé la frontière ougandaise.

"On remarque une sorte de stagnation au niveau de la médiation" Jean-Jacques Wondo (Politologue)





Une médiation qui piétiene

Pour ramner la paix, outre les initiatives diplomatiques lancées à Nairobi et Luanda, récemment en marge de l'assemblée générale de l'Onu, à New York, le président français Emmanuel Macron avait réuni les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame, pour tenter de ramener la paix dans la région.

En visite à Londres, le chef de l'Etat congolais a par ailleurs rencontré le roi Charles III. Selon les autorités congolaises, les deux dirigeants "ont agréé sur la nécessité de combiner les efforts, et le roi a promis de s'impliquer pour faire pression sur le Rwanda afin que cessent ces tueries dans la partie est de la RDC".

Mais pour le moment les initiatives de médiation ne semble pas vraiment avancer selon le politologue Jean-Jacques Wondo.

