RDC : des policiers rwandais présents à Goma ?

La presse locale signale ce matin une vive tension à plusieurs endroits de la ville de Goma dans le Nord-Kivu. Des jeunes manifesteraient contre la venue de la police rwandaise pour assurer la sécurité. Cette manifestation survient après la signature d’un accord de sécurisation entre Kinshasa et Kigali.

Le fameux accord qui fait autant de vagues a été signé il y a une semaine à Kigali, entre les polices rwandaise et congolaise. Le but est de sécuriser la frontière entre les deux pays.

La police rwandaise s'est ainsi montrée disposée à installer sa base opérationnelle à Goma dans la province congolaise du Nord-Kivu. Une ambition qui suscite depuis de nombreuses réactions à Kinshasa, surtout au sein de l'opposition.

Colère de l’opposition

Certains opposants dont Martin Fayulu, coordonnateur de la coalition Lamuka, parlent de concrétisation du plan de balkanisation de la RDC et appellent les Congolais à refuser la présence des policiers Rwandais à Goma. Voici la réponse du Général Dieudonné Hamuli Bahigwa, commissaire divisionnaire principal de la police nationale congolaise :

"La police nationale congolaise est capable d'exécuter ses missions régaliennes correctement et la police est capable de sécuriser sa population. Il n'y a aucun policier, aucune unité qui se prépare quelque part, que ça soit au Rwanda, que ça soit n'importe quel pays pour venir chez nous à Goma."

Accord au contenu flou

Le président Paul Kagame aux côtés de son homologue Félix Tshisekedi à Goma

Ce qui inquiète en fait, c'est que la population ne connaît pas le vrai contenu de l'accord de Kigali et redoute de se retrouver devant le fait accompli.

C'est en tout cas ce que pense, Jacques Sinzahera, activiste du mouvement citoyen Amka Kongo.

"Il dément parce qu'il y a le peuple qui commençait déjà à soupçonner qu'il y aura l'entrée des policiers rwandais qui viendront sécuriser Goma", croit savoir l’activiste. "Voilà pourquoi la jeunesse du Nord-Kivu en général dit non à cet accord qui s'est fait au Rwanda en violation de notre Constitution. Si on veut faire entrer une armée étrangère on doit consulter le peuple. Le Général Hamuli ne nous a pas dit de ce qui s’est dit au Rwanda."

L'accord de sécurisation des frontières par la police de la RDC et du Rwanda a également été signé, alors que des opérations conjointes de l'armée congolaise et ougandaise sont en cours à Beni dans la même province du Nord-Kivu.