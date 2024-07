RDC : ouverture du procès contre Corneille Nangaa

Le procès public par contumace contre Corneille Nangaa, s’est ouvert aujourd’hui à Kinshasa. L’ancien président de la commission électorale, qui a fondé le mouvement politico-militaire Alliance du fleuve Congo et rejoint les rebelles du M23, est jugé pour des faits d’activités terroristes, de crimes de guerre et de haute trahison.

Vingt prévenus en fuite

Le procès se déroule devant la cour militaire de Kinshasa-Gombe, à la prison militaire de Ndolo et implique 25 prévenus, dont cinq sont en détention et 20 en fuite, dont le principal accusé, Corneille Nangaa.

L'audience qui se déroulait en présence de Constant Mutamba, ministre congolais de la Justice, a été renvoyée à ce jeudi par la défense qui a demandé plus de temps pour travailler sur le dossier d’accusation. Peter Ngomo est un des avocats de la défense.

" Est-ce qu'on accorde à un avocat dix minutes pour lire un dossier ? La durée moyenne d'une remise est d'au moins sept jours. Ce n'est pas dix minutes quand-même. La célérité ne veut pas dire violer les droits de la défense. On a rappelé que les droits de la défense sont constitutionnels et puis ce sont des droits sacrés."

"Est-ce que vous pensez que si ce procès prenait fin aujourd'hui, la guerre à l'est allait s'arrêter ? Allons-y méthodiquement jusqu'à la fin tout en respectant la procédure parce qu'elle est légale. Nos clients, c'est la peine de mort qu'ils risquent !"

"Mais présentement, on ne va pas entrer dans les détails parce que le procès n'a pas encore commencé. Attendons de voir l'issue du procès. Mais la loi prévoit la peine de mort pour eux. Nos clients sont là. Ils sont prévenus. Ils ont droit à leur défense. On va les défendre et la sentence finale proviendra du juge. Mais ça sera au vu de l'instruction que je saurai s'il faut solliciter l'acquittement ou pas. Il faudra attendre l'instruction pour savoir quelle sera l'issue du procès."