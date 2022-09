Assemblée générale de l'Onu: Tshisekedi insiste sur la rupture du cycle de violence

C’est sur le coup de 23 h TU que le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a tenu son discours à la 77ème Assemblée générale des Nations Unies.

D’entrée de jeu, le président de la République Démocratique du Congo a évoqué l’insécurité qui continue de ronger son pays.

Félix Tshisekedi est revenu sur les différents mécanismes ainsi que les accords signés pour le retour de la paix. Malheureusement, très vite "l’architecture s’est fissurée et l’édifice s’est écroulé", a-t-il déploré.

En nommant plusieurs fois le Rwanda, le président congolais a insisté sur la responsabilité de ce pays voisin dans la tragédie que vivent les Congolais dans les zones où sont présents les combattants du M23 que Kinshasa considère comme des "alliés" de Kigali.

L’implication du Rwanda

Pour étayer ses accusations, Félix Tshisekedi s’appuie sur les différents rapports des groupes d’experts des Nations Unies et selon lui, l’implication du Rwanda et son soutien au M23 ne sont plus discutables.

Le président congolais réclame donc aux Nations unies de "multiplier les pressions sur le Rwanda et le M23 dont les dirigeants sont sous sanction de l’Onu" afin de contraindre le Rwanda à cesser tout soutien au groupe armé et à mettre en œuvre la feuille de route définie par l’accord de Luanda.

Il appelle également de ses vœux la poursuite du processus de paix de Nairobi et le déploiement de la force régionale d’Afrique de l’Est. En revanche, il rejette les accusations, formulées par les autorités rwandaises, d’un soutien aux FDLR présents en territoire congolais.

Mettre fin au cycle de violence dans l’est

"Nous, le peuple congolais, sommes désormais déterminés à mettre fin une fois pour toutes à l'insécurité dans l'est de notre pays, quel qu'en soit le prix. Le moment est venu de briser une fois pour toutes le cycle infernal de la violence dans l'Est de la République démocratique du Congo, de stabiliser la région des Grands Lacs, afin de bénéficier au maximum de son potentiel économique, ainsi que de sa riche biodiversité pour sauver l'humanité face au changement climatique."

Le président congolais a relevé que la RDCcompte parmi les principaux producteurs de minerais stratégiques essentiels à la transition énergétique et à la décarbonisation du secteur des transports, dont notamment le cobalt, le lithium, le nickel ou le manganèse.

L’exploitation des ressources

La RDC a pour objectif de produire ces minerais "proprement ", tout comme il promet une exploitation pétrolière et gazière "dans le respect des normes environnementales (…) afin d’améliorer la vie des populations congolaises".

Solidarité et parité

En sa qualité de président en exercice de la Communauté pour le Développement de l’Afrique australe, la SADC, Félix Tshisekedi a lancé un appel aux Nations Unies pour obtenir la levée immédiate des sanctions contre la République du Zimbabwe et son peuple.

Enfin, cette prise de parole qui aura duré plus d’une trentaine de minutes s’est achevée par un mot sur la parité homme-femme et l’implication nécessaire des hommes dans les politiques de promotion du genre.