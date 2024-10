RDC : un naufrage au Nord-Kivu fait des dizaines de morts

Au port de Kituku, dans la ville de Goma, les gens sont inconsolables. Ceux qui ont retrouvé les corps de leurs proches, ceux qui n'ont aucune nouvelle de leurs proches qui étaient parmi les passagers, tous sont dans une situation désespérée et amplifient leurs pleurs. Hamuli Mapendano est sous le choc car son ami, qui ne pouvait pas parler, a perdu toute sa famille.

"Nous avons beaucoup de regret. Cet ami à mes côtés a perdu sa femme qui était enceinte et son enfant. Il est venu prendre sa famille ici au port mais voilà qu'ils sont décédés. C'est une grande désolation", dit-il.

La surcharge, cause probable du naufrage

Les raisons du naufrage restent floues à ce stade, mais des témoins et des survivants parlent d'une surcharge de passagers et de denrées alimentaires appartenant à des commerçants locaux.

"Si le bateau a chaviré c'est parce qu'il était très chargé, normalement les passagers qui étaient dans ce bateau devraient contenir dans deux bateaux", révèle Eric Kasende, un rescapé.

Des enquêtes pour élucider les causes du naufrage

La protection civile et des militaires, épaulés par des pêcheurs, ont mené des opérations de sauvetage jusqu'en fin d'après-midi Image : Ruth Alonga

Le gouvernement provincial du Nord-Kivu dit qu'à ce stade il est encore tôt de parler des circonstances qui ont occasionné ce naufrage. Le vice-gouverneur, le commissaire supérieur Romuald Ekuka Lipopo, promet des enquêtes.

"Les causes de l'accident restent encore à déterminer par une équipe d'enquête ad hoc pour établir les responsabilités des uns et des autres. Le gouvernement provincial tient à présenter ses condoléances les plus attristées à toute la république et aux familles éprouvées", a dit à la presse le vice gouverneur du Nord-Kivu.

Une grande confusion règne encore au niveau des bilans : il y a au moins 23 morts et 58 survivants selon le gouverneur de la province du Nord-Kivu, 78 selon celui de la province du Sud-Kivu.