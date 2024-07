En RDC, le M23 s'empare de deux nouvelles villes

C'était aux environs de 16h dans la soirée du vendredi 28 juin. Les rebelles du M23 ont finalement réussi à signer leur entrée dans la cité de Kanyabayonga , verrou des grandes agglomérations de Butembo et Beni dans le grand nord de la province du Nord-Kivu.

Puis ils ont ensuite avancé vers Kirumba, une autre ville qu’ils ont conquis aussi ce dimanche (29.06.2024), causant des mouvements de masse de la population.

"La commune de Kirumba se vide progressivement de sa population et donc la situation humanitaire est très compliquée du fait que, comme vous le savez, cette commune venait d'accueillir beaucoup de familles déplacées venues de Rutshuru, voilà encore qu'elles sont en train de quitter. La question que nous nous posons, est de savoir où seront toutes ces familles en déplacement" expliqueTsongo Augustin, un habitant de cette ville qui s'inquiète de la situation humanitaire.

Les jeunes, révoltés

Plusieurs autres agglomérations sur la route qui mène vers la grande ville de Butembo, sont également tombées entre les mains des rebelles. Samedi, les jeunes, révoltés, se sont attaqués à certains officiers de l'armée dans le centre-ville, les accusant de passivité en temps de guerre. Le président de la société civile de Butembo, Mathe Saanane, déplore des débordements.

Selon lui, "il y a eu soupçons et rumeurs que le général qui aurait cédé la cité de Kanyabayonga serait hébergé à l'hôtel Believe, c'est ainsi que les jeunes se sont mobilisés, et malheureusement ils ont saccagé la belle face de l'hôtel, il y a eu également sept blessés. Nous pensons qu'il y a un problème de commandement sur la ligne des fronts, et c'est ce qui révolte la population".

Le président Félix Tshisekedi se dit déterminé à combattre les rebelles du M23 Image : DW

Détermination à vaincre le M23

Le 30 juin, dans son message à la nation à l'occasion du 64ème anniversaire de l'indépendance de la RDC, le président Félix Tshisekedi a rassuré les populations au sujet de sa détermination à mettre fin à l'aventure du M23 et l'armée rwandaise sur son territoire.

"En cette journée sacrée de notre indépendance, je ne peux passer sous silence la grave situation sécuritaire qui secoue notre pays. A nos frères et sœurs de Kanyabayonga et des régions avoisinantes, je veux exprimer ma profonde solidarité et ma compassion face aux souffrances que vous endurez. Soyez assurés que je mets tout en œuvre pour rétablir la sécurité et protéger nos concitoyens", a-t-il déclaré .

Lubero est le quatrième territoire qui connaît désormais la présence des rebelles du M23 après ceux de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo.