RDC, les rebelles du M23 imperturbables

Info matin 7h TU (15.12.2022)

Au menu : la réaction des rebelles du M23 aux accusations de massacres et les sanctions de l'UE. Les suites des inondations qui ont fait de nombreuses victimes à Kinshasa. La Cop15 qui se poursuit à Montréal au Canada. Focus sur les peuples autochtones dont la voix porte de plus en plus. Et la coupe du monde de football au Qatar.