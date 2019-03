RDC : l'insécurité et la peur gangrènent Goma

RDC : une fin d'année chargée d'incertitudes

Le président Joseph Kabila qui a fini son second mandat depuis un an reste finalement au pouvoir contre les attentes de l'opposition et de la société civile. Or les tensions politiques viennent s'ajouter à l'insécurité qui règne surtout dans l'est de la RDC où la mission de l'ONU, la Monusco, appuie la police nationale congolaise dans sa mission de protection civile.