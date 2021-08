RDC : les violences continuent malgré l'état de siège

Plus de trois mois sont déjà passés depuis que l' état de siège a été décrété dans l'est de la République démocratique du Congo.

L'objectif était de mettre un terme, ou du moins, de réduire l'insécurité qui touche la région depuis des décennies.

La population et les mouvements citoyens comme la Lucha, dressent cependant un tableau sombre de la situation sécuritaire, malgré l'état de siège dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri.

"Depuis trois mois, les résultats sont très mitigés. Les violences ont continué, nous avons comptabilisé 535 personnes tuées pendant l'état de siège, c'est quand même énorme. Pour cette raison, nous appelons à la levée de l'état de siège parce qu'il ne permet pas que nous soyons sécurisés, parce que cet état de siège est utilisé pour violer nos droits", estime Mwamisiyo Ndungo, militant de la Lucha.

Dans l'est de la RDC, les populations sont toujours inquiètes pour leur sécurité

Bilan négatif

Eric Mbusu, analyste des questions politiques au Nord-Kivu, dresse aussi un bilan négatif de l'état de siège.

"La situation sécuritaire est toujours préoccupante dans la province. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a toujours pas d’opérations militaires de grande envergure, les ADF à Beni ne sont pas poursuivis dans leurs repères. Voilà pourquoi, ceux-ci tuent toujours les gens avec méchanceté. La population alerte même les militaires sur la présence des rebelles mais ils ne font rien", explique l'analyste.

L'armée congolaise a toujours du mal à neutraliser les groupes armés dans l'est du pays

Manifestations en vue

Pour amener le gouvernement du président Félix Tshisekedi à envisager d'autres options à part l'état de siège, la Lucha annonce des manifestations dans les jours qui viennent.

"Dès la semaine prochaine, la Lucha lancera une série des manifestations pacifiques à travers tout le pays, le Nord-Kivu et l'Ituri y compris, pour exiger une réponse plus appropriée à la situation sécuritaire dans l'est de la RDC qui ne cesse de se détériorer", indique Mwamisiyo Ndugo, militant de la Lucha.

Constant Ndima, gouverneur militaire du Nord-Kivu

Pas de réaction jusqu’à présent des deux gouverneurs militaires de la province de l'Ituri et du Nord-Kivu. Ces deux hauts responsables de l'armée séjournent à Kinshasa depuis quelques jours dans le cadre de l'évaluation de l'état de siège en cours à la chambre basse du Parlement.

