RDC : la tension entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila s’est-elle dissipée ?

De sources concordantes, en moins de deux semaines, l’Union africaine, le Royaume-Uni et les États-Unis ont dépêché des émissaires en République démocratique du Congo pour rencontrer Joseph Kabila.

But recherché, tenter de convaincre l’ancien président de la RDC, pour qu'il accorde plus de marge de manœuvre à son successeur et partenaire de coalition, Félix Tshisekedi.

Le député provincial (FCC), Lambert Mende Omalanga estime que les relations entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi se sont apaisées

Mais l'ancien porte-parole du gouvernement, Lambert Mende Omalanga, élu député provincial dans le Sankuru (centre) dément cette information. Il estime même que la tension perceptible au sein de la coalition entre CACH (Cap pour le changement de Félix Tshisekedi) et FCC (Front Commun pour le Congo de Joseph Kabila) s’est dissipée.

