La RDC a son nouveau gouvernement d’action

La nouvelle équipe gouvernementale de Judith Suminwa est composée de 54 membres, dont six vice-Premier ministre, dix ministres d'État, 24 ministres, quatre ministres délégués et dix vice-ministres.

Parmi les six vice-Premier ministre, on retrouve Jean-Pierre Bemba qui prend le ministère des Transports et cède la défense nationale à Guy Kabombo Mwadiambita, un nouveau venu au gouvernement. Jean-Pierre Lihau est reconduit à la fonction publique, alors que deux nouvelles figures remarquables ont fait leur entrée.

Il s'agit de Guylain Nyembo, ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi qui occupe désormais le ministère du Plan et de Jackmain Shabani, ancien conseiller spécial du président qui devient vice-Premier ministre en charge de l'intérieur.

Les ministres maintenus

Quant aux ministres d'État, Aimé Boji, Eve Bazaiba, Alexis Gisaro et Guy Loando sont maintenus respectivement au budget national, à l'environnement, aux infrastructures et à l'aménagement du territoire, alors que Muhindo Nzangi, ancien ministre de l’Enseignement supérieur et universitaire, devient ministre d'État au développement rural. Constant Mutamba, qui, jusque-là, était connu comme opposant, est nommé ministre d'État à la Justice.

Nommée le 1er avril, Judith Suminwa, est la première femme à diriger le gouvernement en RDC. Ancienne ministre du Plan, elle succède à Jean-Michel Sama Lukonde, qui avait présenté sa démission le 21 février. Image : DRC Presidency/Xinhua News Agency/picture alliance

Sur la liste des ministres, Doudou Fwamba, haut fonctionnaire au ministère des Finances, fait son entrée au gouvernement où il remplace Nicolas Kazadi à la tête de ce ministère. Ce dernier est impliqué dans une affaire de détournement de fonds publics.

Certains ministres changent de portefeuilles comme Julien Paluku, ancien ministre de l’Industrie qui occupe désormais le ministère du commerce extérieur. Aimé Molendo Sakombi passe des affaires foncières aux hydrocarbures.

Les ministres reconduits

Parmi les ministres reconduits à leurs postes figurent Patrick Muyaya à la communication, Roger Kamba à la santé publique, Gilbert Kabanda à la recherche scientifique et Augustin Kibasa au PT-NTIC. On retrouve également parmi les quatre ministres délégués, Irène Esambo, reconduite à son poste de ministre déléguée près le ministre des Affaires sociales en charge des personnes vivant avec handicap.

Les affaires traditionnelles seront désormais gérées par un des chefs coutumiers. Il s'agit de Mwami Jean-Baptiste Ndeze, nommé vice-ministre aux Affaires coutumières. 18 des membres de ce nouveau gouvernement sont des femmes. Un gouvernement tant attendu dont la publication n'est survenue qu'à deux heures du matin, deux mois après la nomination de la Première ministre Judith Suminwa.