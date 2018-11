RDC : Emmanuel Ramazani Shadary présente son programme pour la présidentielle

Emmanuel Ramazani Shadary, le candidat Président du Front commun pour le Congo (FCC), dauphin du président Joseph Kabila, a présenté son programme ce lundi soir à Kinsahsa. Il souhaite "valoriser l'homme congolais, de sa fierté et de sa dignité". Ce programme d'action étalé sur 5 ans, dont le budget est estimé à 86 milliards de dollars, s'articule autour de quatre axes.

Lutte contre la corruption

Le premier concerne le renfoncement de l'autorité de l'Etat et l'amélioration de la bonne gouvernance. Shadary promet ainsi de combattre l'impunité, la corruption et la fraude. "Le deuxième axe : la construction d'une économie diversifiée et compétitive ; troisième axe : la lutte contre la pauvreté et la garantie de l'accès aux services sociaux de l'Etat, et quatre : le renforcement du rôle géostratégique de notre pays, la RDC", explique-t-il. "Ces axes fixent le cadre pour cheminer de manière adéquate vers l'émergence 2020, puis vers le statut des pays développés 2030."

100.000 emplois par an

Emmanuel Ramazani veut créer plus de 100.000 emplois par an, à partir de 2020

Emmanuel Ramazani s'est aussi engagé à créer plus de 100.000 emplois par an, à partir de 2020. Le budget actuel de l'état est de 5,7 milliards de dollars. Mais Israël Mutala, analyste économique, pense que les chiffres proposés par Ramazani Shadary comme pour la plupart des candidats à cette présidentielle ne sont pas réalistes. "À première vue ce montant paraît très très ambitieux donc irréaliste", juge-t-il. "L'histoire récente nous renseigne que la mandature passée (de 2012-2017, ndlr) le gouvernement ambitionnait à mobiliser 48 milliards, mais il est parvenu a ne mobiliser qu'à peu près 20 milliards de dollars."

"Utopie", répond l'opposition

De son coté, Augustin Kikukama, président du Mouvement du 17 Mai, (M17), parti politique membre de l'opposition, qualifie d'utopique le programme de gouvernance du candidat de la coalition au pouvoir. "Emmanuel Ramazani Shadary​​​​​​​ peut être de bonne foi, c'est vrai, mais nous ne croyons pas que ce programme la pourra être réalisé", déclare-t-il. "Il vous dit lui-même qu'il assure la continuité… Quand il assure la continuité il devra prendre l'actif et le passif ,aujourd'hui le passif qu'est ce qui l'en fait des toutes les promesses non tenues du président Kabila ?"

Mais le candidat du FCC a défendu l'héritage du président Kabila. Au plan politique, par exemple , il hérite, a-t-il déclaré, d'un Etat disposant des institutions d'appui à la démocratie, un Congo "unifié", ainsi qu'un peuple "rassemblé".