Le pourquoi des violences dans le Haut-Katanga

Dans le sud de la République démocratique du Congo, dans le Haut-Katanga, des heurts survenus il y a un mois ont fortement inquiété et ce jusqu'à New York.

Dans la province du Haut-Katanga, à la frontière entre la République démocratique du Congo et la Zambie, des membres de deux partis politiques se sont affrontés dans la ville de Kasumbalesa, principal point de passage pour l'exportation de nombreux minerais. Alors, doit-on vraiment prêter attention à cette situation ? Eléments de réponses avec notre envoyé spécial à Lubumbashi, Paul Lorgerie.

Ce qui s'est passé à Kasumbalesa

Les événements se sont déroulés le 7 novembre dernier, dans la ville frontalière de Kasumbalesa.

Selon la presse locale et nationale, des échauffourées entre partisans de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, le parti au pouvoir, et Ensemble pour la République, formation politique de l'opposant Moïse Katumbi, ont éclaté faisant plusieurs blessés, notamment des policiers.

Daniel Mpoyi, journaliste dans la ville, n'était pas bien loin.

Selon lui, "tout commence par l'intolérance politique. Les membres de l'UDPS étaient en caravane avec leur leader. Ils sont arrivés et sont tombés sur un panneau publicitaire d'un candidat de l'opposition. Ils se sont alors mis à détruire le panneau et la population s'est donc mise à hurler sur ceux qui détruisaient les panneaux."

Des supporters du président-candidat Félix Tshisekedi à Lubumbashi Image : Paul Lorgerie/DW

Dans un rapport publié le 22 novembre, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Gutteres, constate que la tension est montée entre les jeunes de l'UDPS et d'Ensemble donnant lieu à des affrontements dans plusieurs territoires du Katanga et du Lualaba.

Tensions entre fiefs

Problème : il semblerait que ces violences politiques soit teintées de rivalités communautaires.

L'UDPS est en effet culturellement attachée aux provinces centrales du Kasaï, tandis que le parti Ensemble est né dans la région méridionale du Katanga.

Ce que résume Adrienne Mbanza Kazadi, de la commission Justice et paix dans le diocèse de Kasiana Kipushi, où se trouve Kasumbalesa en ces termes : "Il y a cette guerre. Les uns vont voter pour le président actuel, tandis que les autres vont voter pour Katumbi. Alors, on se bat pour voir qui va passer. C'est ça le grand problème actuellement, surtout pendant le processus électoral."

Promouvoir le dialogue et l'enseignement de l'histoire

Pour tenter de calmer les choses, Bernard Mbenga Kanyinda, de la fédération de l'UDPS de Kasumbalesa, assure qu'il faut parler aux jeunes et leur enseigner leur histoire commune.

"Le mal est que, entre Kasaïens et Katangais, nous sommes le fils d'un même père, affime Bernard Mbenga Kanyinda . Il y a encore de l'ignorance dans notre peuple. Les députés, les membres de l'UDPS qui font des troubles, il faut les sensibiliser. Car vous savez, depuis que l'UDPS est au pouvoir, beaucoup de gens nous ont rejoint."

Reste à savoir si ces violences, latentes pour le moment, ressurgiront au lendemain des élections.