Un divorce s'annonce entre Nangaa et Tshisekedi

L'annonce de la création du mouvement "Alliance fleuve Congo" suscite plusieurs interrogations.

Non seulement parce qu'elle est faite à la veille des élections en RDC, mais surtout parce que son auteur, Corneille Nangaa, a été président de la Céni, la Commission électorale nationale indépendante, de 2015 à 2021.

Sa déclaration est loin d'être anodine, estime Dieudonné Wamu Oyathambwe, chercheur du Grip, le Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité, basé en Belgique.

"Depuis un certain temps, Nangaa annonce souvent que les résultats qu'il avait proclamés en 2018 étaient plutôt les résultats d'un compromis politique", explique-t-il.

Le choix de Nairobi

Par aileurs, la ville de Nairobi pour faire cette grande annonce n'a pas été choisie au hasard selon le chercheur Dieudonné Wamu Oyatambwe.

"On sait que c'est à Nairobi qu'on a mis en place la coalition Cash qui a porté le président Tshisekedi et Vital Kamerhe au pouvoir, et qui a conduit à la victoire de Tshisekedi lors de la présidentielle en 2021", rappelle-t-il avant d'ajouter que le Kenya a joué le rôle de premier plan également dans le processus de désarmement et de réintégration des groupes armés en RDC.

Il estime ainsi que les relations diplomatiques entre les deux pays ne sont pas au bord du gouffre, malgré le rappel par Kinshasa de son ambassadeur à Nairobi.

La réaction du Kenya

"C'est leur droit" a sobrement déclaré ce lundi le président kényan William Ruto, suite à la convocation de son ambassadeur à Kinshasa et au fait que la RDC a rappelé, pour consultation, son ambassadeur à Nairobi.

Une mesure que soutient pourtant Bienvenu Mutamo de la Lucha, une organisation de la société civile congolaise :

"La mesure est importante, cer elle sert à montrer la désapprobation de la RDC par rapport au gouvernement kényan qui a autorisé Nangaa à sortir une déclaration pareille sur son sol" a-t-il conclu.