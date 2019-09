RDC : dispositif sécuritaire renforcé à Beni et ses alentours

C'est dans une ambiance de parade que le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise, le général Patience Yav, a révélé ce mardi (03 septembre) la mission assignée aux policiers déployés à Beni.



"Nous sommes venus défendre la sécurité publique, nous sommes venus répondre à la demande de soutien des forces armées de la République démocratique du Congo. Vous allez découvrir cette unité de la police d'intervention rapide au cours des prochaines opérations. Cette unité est formée pour ça. C'est une unité anti-terroriste."

Le maire de Beni, Jean-Edmond Bwanakawa Nyonyi, las de dresser le bilan macabre des attaques des rebelles AFD contre la population de sa ville, s'est déclaré satisfait du déploiement de cette unité spéciale de la police.

"Votre arrivée ici nous rassure sur le fait que les problèmes que nous avons dans Beni seront résolus. Je mets tout mon espoir sur vous qui êtes debout devant moi."

Ce déploiement décidé par le président Félix Tshisekedi vise à reprendre le contrôle d'une région où les attaques contre les civils ont causé la mort de près de 2.000 personnes.

A lire aussi : "Les musulmans ne peuvent pas s'adonner à ces tueries à Beni"

Les rebelles de l'ADF, un groupe majoritairement originaires de l'Ouganda voisin, sont le plus souvent désignés responsables de ces meurtres.

La population prudente sur les promesses

Mais les habitants de Beni, qui ont suivi la parade militaire et les discours, préfèrent juger sur les faits et non sur de nouvelles promesses.

"Nous sommes contents, mais nous attendons les résultats et le retour de la sécurité. Nous voulons voir ces résultats dans un mois pour pouvoir retourner dans nos champs."

"Nous disons merci au président de la République. Il nous avait promis le changement mais ce que nous attendons ce sont les actes."

Certains Congolais estiment aussi que le gouvernement devrait coopérer avec son voisin ougandais afin que celui-ci lui vienne en aide pour mettre un terme aux agissements des ADF.

Mais il est encore sans doute trop tôt, les négociations pour rétablir la sécurité dans la région entre le gouvernement Congolais et les pays voisins, notamment l'Ouganda, le Rwanda l'Angola n'en sont qu'à leurs débuts.