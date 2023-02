La RDC est, après l’Algérie, le deuxième pays le plus vaste d’Afrique. Elle fait presque sept fois la superficie de l’Allemagne et compte environ 100 millions d'habitants, répartis en plus de 200 ethnies. Ex-Zaïre, la RDC a pour voisins la République du Congo, la Centrafrique, le Soudan du Sud, l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, la Zambie et l’Angola.