RDC : le casse-tête des duplicatas de cartes électorales

Dans le centre de la République démocratique du Congo, de nombreux électeurs cherchent toujours à obtenir les duplicatas de leur carte d'électeur. À Mbujimayi, Rodrigue Kabangu avoue avoir renoncé à voter, car un officier de police judiciaire, un OPJ comme il l’appelle, lui demandait une somme d’argent pour obtenir le duplicata.

De jeunes électeurs à Butembo (Est) Image : DW/Patrick Kasereka

"Je suis parti auprès de l'OPJ, l’OPJ me demande de l'argent, 10.000 francs congolais. Mais le chef de la Céni a dit que pour obtenir le duplicata c'est gratuit. Mais j’arrive devant l'OPJ et celui-ci me demande de l'argent. Comment puis-je aller voter ? Est-ce qu’une personne qui a perdu sa carte d'identité peut commencer à dépenser l'argent pour prendre un duplicata ? Je n'ai pas l'argent pour donner à l'OPJ, donc je ne vais plus aller voter", témoigne que Rodrigue Kabangu.

Difficultés pour obtenir un duplicata

Freddy Ilunga a lui aussi perdu sa carte d’électeur. Il avoue avoir tout essayé, en vain, pour obtenir un duplicata.

"Je suis allé partout. Je suis allé premièrement vers l'OPJ, l'OPJ me renvoie à la commune. A la commune, on nous demande 5.000 ou 10.000 francs congolais. J'ai tout fait et maintenant je suis essoufflé, je suis arrivé vraiment à bout", se plaint Freddy Ilunga au micro de la DW.

Procès verbal de perte

À la Commission électorale nationale indépendante, au secrétariat exécutif provincial du Kasaï oriental, on affirme que la seule condition pour obtenir le duplicata est la présentation du procès-verbal de perte de pièces.

Boniface Beya Ciyombo ajoute que l'opération qui s'étend dans toutes les antennes de la Céni sera possible jusqu’au 20 décembre inclus, soit le jour du vote.

"Nous allons déployer nos équipes, composées de trois personnes chacune dans chaque commune. Ces trois personnes auront le même rôle que nous aurons au secrétariat exécutif provincial pour octroyer les cartes qui ont été abîmées, donc les duplicatas. A la Céni, il n'y a pas d’autres conditions que de disposer de son PV de perte de pièces. Si vous avez votre PV de perte de pièce, vous vous présentez auprès de nos agents et on vous livrera le duplicata", affirme Boniface Beya Ciyombo.

Cependant, jeudi dernier (14 décembre), le président de la Céni a annoncé que le manque de carte ne sera pas une entrave pour le vote. Denis Kadima a précisé, au cours d’une séance de travail avec le cadre de concertation, que chaque électeur enrôlé et inscrit sur la liste des électeurs pourra voter même sans carte d’électeur.