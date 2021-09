La RDC face à la pollution des rivières Tshikapa et Kasaï

Des eaux qui s'étaient colorées de rouge, des animaux morts… Tous ces signes de pollution ont été constatés par les riverains. Mais il a fallu plusieurs semaines, douze morts et plus de 4.500 malades dans le sud de la RDC avant que les responsables de la mine de diamants de Catoca en Angola reconnaissent leur responsabilité dans la pollution des rivières Tshikapa et Kasaï.

Une réaction bien trop tardive au vu de l’impact de la pollution sur les populations, selon Julie Ochano, présidente de l’ONG "Binadamu en action".

"Ce qui a été remarqué c’est la mort d’hommes, la mort en cascade de poissons, des crocodiles, des hippopotames (…) qui sont mangés par la population. Il a aussi été observé des lésions vaginales chez plus de 50 femmes, des éruptions cutanées chez les adultes et les enfants, des dysenteries. Nous avons documenté quatre femmes qui nous ont dit qu’elles avaient la diarrhée accompagnée de sang et se sont des femmes enceintes", explique l'activiste qui estime que justice doit être rendu.

Les populations utilisent l'eau des rivières pour leurs besoins quotidien (photo d'illustration)

Demander des réparations

Pour soutenir les populations touchées, le gouvernement congolais a envoyé sur place 40 tonnes de médicaments et assure que des mesures sont aussi prises pour renforcer la distribution d'eau potable.

La pollution a également eu des répercussions sur l'environnement et sur l’économie avec un manque à gagner pour les commerçants et pêcheurs qui ne peuvent plus mener leurs activités.

La ministre de l'Environnement, Eve Bazaiba, qui a fait le déplacement dans la province du Kasaï a assuré lors d'un point de presse que le Congo demandera des réparations conformément au principe du "pollueur-payeur".

" Le fait que le gouvernement angolais ait reconnu ce qui s'est passé à Catoca et que l'exploitation minière de Catoca l'ait également reconnu (le déversement de produits chimiques), pour nous, c'est bien. Maintenant nous en sommes au bilan…" précise la ministre.

L'évaluation devrait permettre au gouvernement congolais de déterminer le coût de la réparation.

Trouver des solutions

Selon les autorités, quatre des cinq territoires de la province du Kasaï sont touchés par la pollution, 968.000 habitants affectés et 161.490 ménages concernés.

Rose Mbuyi est la présidente de la société civile de la province du Kasaï Oriental. Pour elle, une solution à long terme doit être trouvée :

"Nous avons proposé que le gouvernement congolais puisse se mettre autour d’une même table avec ce groupe angolais. Ils doivent trouver des solutions ou bien ils doivent arrêter leur production minière. Parce que nous n’allons pas accepter de perdre encore des vies humaines."

La société angolaise affirme pour sa part avoir immédiatement pris des mesures pour minimiser le débit de sédiments dans les rivières et avoir fait don de nourriture aux communautés touchées pour atténuer l'impact du déversement.