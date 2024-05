RDC : les microcrédits redonnent espoir aux femmes déplacées

Dans la région de Beni, des milliers de personnes ont dû fuir leur village suite aux violences des groupes armés, dont les plus virulents sont les rebelles ougandais de l’ADF.

Désormais, des initiatives d'épargne et de crédit viennent en aide aux déplacés. Une coopération financière entre déplacés et population locale qui permet aux femmes de subvenir aux besoins de leur famille.

Grâce à ce système de microcrédits, certains déplacés ont pu quitter leur camp pour se louer une maison en ville.

Faire renaître l’espoir

Rebeka Masika a fui les violences des miliciens en Ituri et vit à Oicha depuis 2021. Elle est membre de l’une des associations qui viennent en aide aux déplacés et elle explique comment cette coopération financière lui a permis de créer son propre emploi.

"Quand j’ai commencé, j'épargnais seulement 1.000 francs congolais par semaine, après 2.000 francs congolais, mais aujourd'hui, je suis à 20.000 francs que j'épargne chaque semaine grâce à mon commerce. Je n’avais rien avant, on était accueilli dans un camp de déplacés et on dépendait de l’aide humanitaire pour vivre. Aujourd’hui, j’ai un capital de 600 dollars américains et je suis infirmière. Je ne vis plus dans le camp, je paye facilement mon loyer, les soins, la nourriture et la scolarité des enfants et je viens d’acheter un champ d’un demi-hectare. J’envisage même d’acheter une parcelle ici".

Aujourd’hui, Rebecca est l’une des commerçants qui ravitaillent la ville en farine de manioc et elle vient de s’offrir une formation en médecine traditionnelle.

La région de Beni connait beaucoup de déplacements de population à cause des attaques rebelles. Depuis fin 2021, les armées congolaise et ougandaise mènent des opérations conjointes contre les ADF ("Forces démocratiques alliées") dans le Nord-Kivu et en Ituri Image : Imago Images/Afrikimages/K. Musayi

Renforcer la cohésion sociale

L’initiative de créer ces coopératives villageoises d'épargne et de crédit provient de l’Organisation des Jeunes chrétiens pour le développement.

Cette mise en commun des ressources financières a la particularité de bénéficier aux déplacés, mais aussi aux populations locales.

L’objectif est de renforcer la cohésion sociale et de participer au développement économique des deux communautés.

A trente kilomètres de l’habitation de Rebeka, nous avons rencontré Darlene Kavugho, une autre déplacée qui s’est installée dans la ville de Beni après l’attaque de son village en 2022.

Darlene est satisfaite de cette coopération financière qui lui a permis d’accéder à un crédit afin de lancer son commerce de vente de poissons. En charge d’une famille de sept personnes, elle témoigne qu’il y a deux ans, elle vivait dans une extrême pauvreté.

"Quand je suis arrivée dans ce quartier, je ne savais pas par où commencer. Les femmes d’ici m’ont demandé d’adhérer à leur coopérative financière. Elles me disaient que ça allait beaucoup m’aider. Une année après, j’ai pris un crédit de 300 dollars américains pour compléter mon épargne et lancer par la suite le commerce des poissons. Au quartier, on m’appelle désormais maman des poissons. Ma famille vit bien, je n'ai plus de soucis", a expliqué Darlène.

Autonomisation des femmes

Ces femmes sont réparties en groupes de trente et se réunissent chaque semaine. A chaque réunion, les membres versent leur cotisation à la Caisse de solidarité.

A partir du quatrième ou cinquième mois, l’association d'épargne et de crédit permet aux membres qui font la demande de souscrire à un emprunt, qui sera remboursé par la suite avec intérêt.

A la fin de chaque cycle, les crédits sont remboursés et toutes les épargnes et bénéfices sont distribués aux membres au prorata du nombre de parts détenues.

Isaac Kavalami, le coordonnateur de l’Organisation des jeunes chrétiens pour le développement, espère désormais pouvoir ouvrir des comptes bancaires pour les membres des 108 associations qui fonctionnent déjà à Beni.