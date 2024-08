La variole du singe fait des victimes en RCA

Nous sommes au Centre national hospitalier universitaire de Bangui (CNHUB), où les personnes atteintes de la variole du singe, ou Monkeypox, sont isolées et prises en charge. Au service de dermatologie, la responsable n’a pas autorisé l’accès, mais nous informe qu’il y a neuf personnes hospitalisées. Elle craint une augmentation du nombre de cas, mais assure que le gouvernement met tout en œuvre pour organiser la riposte contre l’épidémie.

Le ministre de la Santé publique et de la Population, Pierre Somsé Image : Jean-Fernand Koena/DW

Selon Pierre Somsé, ministre de la Santé publique et de la Population, plusieurs foyers de contamination existent à Bangui.

"Oui, l’épidémie de Monkeypox, variole du singe, est présente à Bangui depuis quelques jours. Nous suivons la situation et effectuons des mises à jour pour suivre l'évolution de l'épidémie. Cette maladie peut durer 14 jours dans sa manifestation et elle peut entraîner la mort chez 10 à 11 % des personnes atteintes", explique-t-il.

Pierre Somsé ajoute que "les zones touchées incluent l’ensemble de Bangui 2, qui englobe les 3e et 6e arrondissements. Cependant, les cas recensés se concentrent principalement dans le 6e arrondissement. Nous savons aussi que certains ménages cachent des cas, par ignorance ou délibérément".

Signes cliniques de Monkeypox

Dans le 6e arrondissement de Bangui, c'est la stupeur. "Je crains qu'on me teste positif au Monkeypox demain. C’est angoissant", a confié à DW, Olivier, un habitant de la capitale centrafricaine.

Pour le professeur Emmanuel Rivalyn Nakoune Yandoko, virologue et directeur de recherche à l’Institut Pasteur de Bangui, les signes cliniques de Monkeypox sont facilement détectables.

Le reportage de Jean-Fernand Koena à Bangui To play this audio please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 audio

Il affirme que "la particularité de cette maladie est que les boutons apparaissent sur les paumes des mains et les plantes des pieds, ce qui est différent des autres maladies. Par exemple, la rougeole ou la varicelle affectent tout le corps mais n'apparaissent pas sur les paumes des mains et les plantes des pieds. Quand vous voyez quelqu'un qui a de la fièvre et commence à présenter ce type de boutons, vous ne pouvez pas en déterminer la cause sans un laboratoire. Ce dernier pourra confirmer s'il s'agit de rougeole, de varicelle ou de Monkeypox. Il est donc nécessaire de se rendre à l'hôpital le plus proche".

Bangui est devenu un foyer de Monkeypox après une propagation de la maladie en milieu rural. Le gouvernement rapporte qu’il est en pourparlers avec L'Organisation mondiale de la Santé pour obtenir un vaccin capable de stopper la maladie.