Ratko Mladic reste en prison

Les juges internationaux ont rendu ce mardi (08 juin 2021) leur verdict sur l'appel de l'ancien chef militaire serbe de Bosnie Ratko Mladic. Il avait été condamné en première instance à la perpétuité pour génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis pendant la guerre de Bosnie de 1992 à 1995. Ses avocats avaient demandé son acquittement des charges de génocide.

Il s'imaginait héros du peuple serbe mais son nom restera associé aux crimes de guerre en Bosnie, du siège de Sarajevo et au massacre de Srebrenica en 1995 qui fera plus de 8.000 victimes, des hommes et garçons musulmans tués par les forces serbes de Bosnie.

Arrêté en 2011 après 16 ans de cavale, l'ancien général Ratko Mladic avait été condamné en première instance en 2017 notamment pour son rôle dans ce massacre de Srebrenica, le pire en Europe depuis la Seconde guerre mondiale. Un acte que la justice internationale considère comme un génocide.

Ratko Mladic en 1995

Un heros pour les Serbes

Au sommet de sa carrière, Ratko Mladic était un ardent nationaliste. Surnommé "Le Boucher des Balkans", sa culpabilité pour les faits qui lui sont reprochés a toujours été rejetée par de nombreux Serbes. Ils estiment que Mladic n'a fait que défendre les Serbes de Bosnie pendant la guerre qui a fait quelque 100.000 morts et 2,2 millions de déplacés. Pero Kovacevic est un vétéran Serbe selon lui " Mladic, en tant que commandant suprême de l'armée (serbe de Bosnie), ne peut en aucun cas être associé au génocide ni à ce qui s'est passé à Srebrenica. La communauté internationale insiste sur le fait que c'était un génocide parce qu'elle veut rejeter la responsabilité d'un génocide sur les Serbes. " Lire aussi :Ouverture du procès de Ratko Mladic à La Haye

Des femmes de Srebenica à La Haye

Des survivants témoignent

Les victimes de Ratko Mladic voient, de leur côté, les choses différemment. Djulija Jusic est une survivante de Srebrenica. Ses fils ont été tués durant les massacres.

"S'il (Ratko Mladic) pouvait venir ici maintenant pour voir ces pierres tombales, tout serait clair pour lui. Je ne veux pas lui faire de mal moi-même, tout ce que je souhaite, c'est que Dieu lui permette de voir la tombe de son fils comme je regarde les tombes de mes deux fils " explique t-elle.

Alors que les victimes continuent de pleurer leurs disparus, Ratko Mladic en détention à La Haye depuis son jugement en première instance est aujourd'hui un vieil homme de 79 ans qui souffre de problèmes de santé.

Le verdict d'aujourd'hui a été rendu par le Mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux (MTPI), qui a pris le relais du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) après la fermeture de ce dernier en 2017.

Il s'agit de "la réponse finale" à ce qui s'est passé en Bosnie dans les années 1990, du moins du point de vue juridique.