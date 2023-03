Climat : prévisions sombres et espoirs des experts du GIEC

C'est un "guide de survie pour l'humanité", a dit, ce lundi 20 mars 2023, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guteres en commentant le rapport sur l'état du climat mondial publiée ce lundi par le GIEC, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Un document de synthèse de 36 pages, résumé de huit ans de travaux scientifique, destiné aux politiques et qui dresse un tableau sombre pas totalement noir encore de l'environnement mondial.

Un degré et demi de plus d'ici une dizaine d'années

Les 93 scientifiques mettent en garde, une nouvelle fois : le réchauffement climatique atteindra bien 1,5°C par rapport à l'ère pré-industrielle dès les années 2030-2035. En cause : l'homme, responsable "sans équivoque" de ce réchauffement. Ces cinquante dernières années, la terre ne s'est jamais réchauffée aussi vite que depuis 2000 ans. "Une bombe à retardement climatique", qui aura des conséquences sur la sécurité alimentaire de milliards de personnes, l'approvisionnement en eau ou l'élévation du niveau des océans.

Des solutions possibles

Le pire est à venir et le tableau est très sombre. Mais dans le même temps, "ce rapport est un message d'espoir", disent les scientifiques. Car, l'humanité, dispose de l'argent et des savoirs faire pour surmonter les problèmes et stopper cette course effrénée. Il faut de la volonté politique, disent les experts, soutenus par le secrétaire générale de l'ONU Antonio Guterres. Il appelle ce lundi à ce que les pays les plus développées s'engagent à la neutralité carbone d'ici 2040, les pays en développement d'ici 2050.

Les experts rappellent notamment que les coûts des énergies renouvelables ont largement diminué entre 2010 et 2019 Image : Rupert Oberhäuser/picture alliance

"Tous les gouvernements ont besoin de l'assurance que les chefs d'entreprise les aideront à fournir des efforts supplémentaires", dit le secrétaire général de l'ONU. "Mais pour cela les gouvernements doivent créer un environnement politique et réglementaire favorable. Le transport maritime, l'aviation, l'acier, le ciment, l'aluminium, l'agriculture : tous les secteurs doivent s'aligner sur le principe du zéro émission d'ici 2050."

Tous les pays doivent "appuyer sur l'accélérateur", poursuit Antonio Guterres. Un point sera fait à la conférence mondiale sur le climat, la COP, 28ème du genre, en novembre, à Dubaï, aux Emirats arabes unis. Il reste quelques mois aux pays pour prendre des mesures. Elles sont déjà plus nombreuses que lors du dernier rapport de synthèse du GIEC en 2014, disent les scientifiques. Mais toujours largement insuffisantes.