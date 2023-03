Ramadan : comment mener son jeûne ?

Le jeûne du mois de ramadan est l’un des cinq piliers de l’islam. Au cours de ce mois, les fidèles musulmans, adultes et enfants ayant atteint la puberté, ne doivent ni manger ni boire, de l’aube au coucher du soleil.

Ils doivent également s’abstenir de toute relation sexuelle du lever au coucher du soleil.

Commencer par des dattes pour rompre le jeûne et réhabituer l'organisme à la nourriture Image : Olga Sergeeva/Zoonar/picture alliance

S’abstenir de manger et de boire dès l’aube jusqu’au coucher du soleil, cela peut être éprouvant pour l’organisme si le jeûneur ne prend pas certaines dispositions.

Ainsi, les nutritionnistes recommandent de consommer surtout des fruits au moment d’entamer le jeûne en raison de leur apport en vitamines. Consommer aussi des céréales complètes pour tenir tout au long de la journée. La consommation d’œufs, de poissons, de viandes ainsi que du pain complet est également conseillé.

La rupture du jeûne

A l’heure de la rupture du jeûne, il est recommandé de privilégier une alimentation saine et de ne pas se ruer sur les pâtisseries et les sucreries qui pourraient perturber l'organisme.

Boire surtout beaucoup d’eau pour hydrater le corps. Les soupes et les infusions sont aussi les bienvenues. La tomate, le concombre, la courgette, le melon ou encore les fraises sont tous des aliments riches en eau, à consommer durant ce moment.

Mois de grande adoration

Le mois de jeûne est aussi une période de grande adoration Image : Manjunath Kiran/AFP/Getty Images

Le ramadan est aussi et surtout l’occasion pour les fidèles d’avoir une pratique plus forte de la religion, en effectuant les cinq prières quotidiennes, aux heures indiquées, en lisant le coran et en multipliant les bonnes actions, notamment les gestes de solidarité envers les plus démunis.

Contrairement à une idée qui circule, il est permis d'avaler sa salive, de se rincer la bouche, de se brosser les dents, à condition de recracher l'eau. Les insultes, le mensonge, le vol et autres délits annulent cependant le jeûne.

Tous les musulmans pubères sont appelés à jeûner, exceptés les personnes malades, les voyageurs et les femmes enceintes qui devront rattraper plus tard les jours non jeûnés.