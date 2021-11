Programme des émissions radio en français -

07:00 UTC Flash d'informations Les informations sur l'actualité dans le monde Arbre à palabre Débats sur des sujets d'actualité africains. L’émission reçoit les invités en studio ou par téléphone où ils débattent ensemble du thème du jour Club de l’auditeur et de l’internaute Un lieu d'échange et d'interactivité entre auditeurs d'horizons variés. Vos commentaires par SMS, courriel et réseaux sociaux y sont les bienvenus

07:04 UTC Info Matin L'édition matinale de la rédaction, du lundi au vendredi. Rendez-vous à 7 heures en temps universel pour une demi-heure d'informations africaines et internationales

07:19 UTC Info Matin L'édition matinale de la rédaction, du lundi au vendredi. Rendez-vous à 7 heures en temps universel pour une demi-heure d'informations africaines et internationales Sport Informations sportives, avec, bien sûr, aussi la Bundesliga

07:21 UTC Sport Informations sportives, avec, bien sûr, aussi la Bundesliga L'Afrique qui bouge Portrait sur quelqu'un qui fait bouger le continent, reportage sur une initiative positive en Afrique Interview de la semaine Entretien avec une personnalité de la société civile, un défendeur des droits humains, un politicien, un artiste – pourvu que le choix soit pertinent Les invités de la rédaction Des experts et connaisseurs qui débattent autour d'un thème qui fait réfléchir en Afrique 77% - nous les jeunes d'Afrique Reportage du magazine 77%. Le magazine veut provoquer le dialogue avec les jeunes. Une plateforme pour la majorité des Africains!

07:26 UTC Interactivité Les réactions d'auditeurs et d'internautes

07:29 UTC Rappel des titres Rappels des informations sur l'actualité dans le monde

Pas de programme entre 07.30 TU et 17.00 TU

17:00 UTC Flash d'informations Les informations sur l'actualité dans le monde

17:04 UTC Le Journal L'édition du soir de la rédaction, du lundi au vendredi. Rendez-vous à 17 heures temps universel pour une demi-heure d'informations africaines et internationales suivie de magazines Club de l’auditeur et de l’internaute Un lieu d'échange et d'interactivité entre auditeurs d'horizons variés. Vos commentaires par SMS, courriel et réseaux sociaux y sont les bienvenus Vu d’Allemagne Eclairages, interviews, reportages sur l’Allemagne d’aujourd’hui et sur la vie sociopolitique en Europe et dans le monde – d’un point de vue allemand

17:18 UTC Environ-nement Politiques environ-nementales, nouvelles technologies, projets innovateurs et informations sur l’état de la planète – les grand défis

17:30 UTC Environ-nement Politiques environ-nementales, nouvelles technologies, projets innovateurs et informations sur l’état de la planète – les grand défis Droits et Libertés Le magazine propose un éclairage sur une atteinte à la dignité humaine, mais aussi sur le combat par des défenseurs des droits de l’homme Vu d’Allemagne Eclairages, interviews, reportages sur l’Allemagne d’aujourd’hui et sur la vie sociopolitique en Europe et dans le monde – d’un point de vue allemand Droits et Libertés Le magazine propose un éclairage sur une atteinte à la dignité humaine, mais aussi sur le combat par des défenseurs des droits de l’homme Arbre à palabre Débats sur des sujets d'actualité africains. L’émission reçoit les invités en studio ou par téléphone où ils débattent ensemble du thème du jour 77% - nous les jeunes d'Afrique Ce magazine veut informer, aider – et provoquer le dialogue. Les jeunes peuvent décider du contenu. Une plateforme pour la majorité des Africains! Afrique 7 jours Rétrospective de l'actualité africaine en sons, une revue des thèmes africains traités par la presse allemande et une interview avec un blogueur

17:42 UTC Santé A l’aide de reportages et d’interviews avec des spécialistes, ce magazine propose une information concrète et vivante sur les grands thèmes de santé Pulsations La culture sous toutes ses facettes: la musique, le cinéma, la littérature, la danse, l'art plastique. On vous conduit au cœur de la société Learning by Ear (LbE) Feuilleton éducatif à destination de jeunes Economie et dévelop-pement Ennuyeuse et compliquée, l'actualité économique? Ce magazine vous démontre que non et vous montre les efforts de développement les plus concluants Santé A l’aide de reportages et d’interviews avec des spécialistes, ce magazine propose une information concrète et vivante sur les grands thèmes de santé Learning by Ear (LbE) Feuilleton éducatif à destination de jeunes