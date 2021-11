Réunification allemande : 30 ans déjà !

En Saxe, le retour des enfants de l'Est

Alors que les anciennes régions de RDA ont perdu des milliers d'habitants depuis la chute du mur et la réunification, ceux qui reviennent finalement dans leur région d'origine sont de plus en plus nombreux. Reportage en Saxe cette semaine pour tenter de comprendre ce qui pousse ceux qui étaient partis à revenir.