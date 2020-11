Résultats provisoires au Burkina : Kaboré vainqueur

La Commission électorale a livré les résultats provisoires comme prévu, à la salle de conférences de Ouaga 2000. D'après ces résultats, le président sortant Roch Marc Christian Kaboré, candidat du MPP a été réélu avec 57,87% des suffrages.

Âgé de 63 ans, Monsieur Kaboré est à la tête du pays depuis décembre 2015. Il obtient un second mandat de cinq ans qui lui permet de diriger le Burkina Faso jusqu'à 2025.

Victoire dès le premier tour

"Roch Marc Christian Kaboré, avec 57,87% des suffrages est déclaré élu provisoirement dès le premier tour comme président du Faso", a affirmé Ahmed Newton Barry, le président de la Commission électorale. Le camp présidentiel avait prédit, comme en 2015, une victoire au premier tour de ce scrutin considéré comme le plus ouvert de l'histoire du Burkina qui a connu de multiples coups d'Etat depuis son indépendance.

Quelques minutes après l'annonce de sa réélection, le président Kaboré a promis une "concertation permanente" pour "construire un Burkina Faso meilleur", lors d'une intervention au siège de son parti à Ouagadougou.

"Je mettrai tous mes efforts pour que dans la concertation permanente, dans l'échange (...) nous puissions ensemble travailler à la paix et au développement de notre pays", a-t-il affirmé.

Le CDP bouscule le chef de l'opposition

13 candidats étaient en lice pour ce scrutin présidentiel

Le candidat Eddie Komboïgo, candidat du CDP, parti de l'ex-président Blaise Compaoré, arrive deuxième avec 15,48% des voix devant Zephirin Diabré (12,46%), considéré comme le chef de l'opposition jusque là.

Le double scrutin présidentiel et législatif s'est déroulé dimanche (22.11.2020) sous haute tension sécuritaire, le Burkina Faso vivant ses heures les plus sombres depuis l'indépendance, miné par des attaques de groupes jihadistes qui ont fait au moins 1.200 morts en cinq ans.

Le militaire Yacouba Isaac Zida, ancien Premier ministre de la transition et ex-n°2 du Régiment de sécurité présidentielle (RSP) obtient 1,52% des voix. Il vit en exil au Canada et ses partisans ont déposé sa candidature, assurant qu'il serait de retour pour la campagne électorale. Ablassé Ouédraogo, candidat de "Le Faso autrement" et ex-directeur général adjoint de l'OMC est crédité de 1,80% des suffrages.

Les résultats tels que proclamés par la CENI

La Commission électorale burkinabè a publié les résultats provisoires de la présidentielle ce jeudi (26.11.2020)

Selon les chiffres donnés par la Commission chargée de l'organisation des élections, le Corps électoral a été ramené de 6.490.662 à 5.893.4000 en raison de la non-ouverture de quelque 1.300 bureaux de vote. Une situation causée par l'insécurité liée aux groupes djihadistes. Quelque 800 autres bureaux, qui auraient dû ouvrir, sont restés fermés.

Sans fournir de preuves, l'opposition avait affirmé la veille du double scrutin, qu'une "fraude massive" était en préparation, menaçant de ne pas reconnaître "des résultats entachés d'irrégularité". Les éventuels recours doivent être déposés au Conseil constitutionnel ou le Conseil d'Etat dans les sept jours à compter de l'annonce des résultats. Le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'Etat doivent proclamer les résultats définitifs dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai imparti pour les recours.

Ainsi, les résultats définitifs devraient être publiés au plus tard mi-décembre 2020.