Quelle justice pour la Pologne ?

"La Pologne restreint l'indépendance du pouvoir judiciaire", explique et titre même la Tageszeitung ce mecredi. Un titre en réaction à un nouveau jugement de la Cour de justice de l'Union européenne hier, mardi 5 novembre. "Les règles sur l'âge de départ à la retraite des juges sont contraires au droit de l'Union", explique le journal, reprenant les termes de l'arrêt de la Cour. Les autorités polonaises voulaient que les juges femmes partent désormais à la retraite à 60 ans et les hommes à 65 ans, au lieu de 67 pour tous avant. Illégal dit donc la justice européenne.

"Doigt d'honneur à l'Union"

"La Cour a tout à fait raison", réagit la Süddeutsche Zeitung parlant "d'Etat de droit en ruines". Car ce n'est pas tant l'âge qui gêne mais bien le fait que le pouvoir en place soit soupçonné de vouloir contraindre au départ des juges, pour les remplacer par d'autres peut-être plus dociles vis-à-vis de certaines autorités. Mais alors l'indépendance de la justice sera-t-elle sauvée avec cette décision européenne ? Non, "ce n'est pas une vraie victoire" temporise la Frankfürter Allgemeine Zeitung.

"D'abord parce que le gouvernement a déjà modifié un peu la loi, (...), et parce que des juges sont déjà partis en retraite à cause de celle-ci", poursuit le quotidien. Pire, "le parti au pouvoir vient de cimenter le contrôle de la Cour constitutionnelle avec deux nominations, montrant symboliquement à l'Union européenne un doigt d'honneur", reprend la Süddeutsche. "Et puis le gouvernement de Varsovie été condamné en raison de l'instrument utilisé, l'âge, mais pas de l'objectif de la réforme", enfonce la FAZ. Qui conclut : "l'arrêt ne contribue donc guère à préserver l'Etat de droit en Pologne".

Lutte pour le climat : avec ou sans les USA ?

L'accord de Paris sur le climat avait été adopté en 2015

Et puis dans la presse encore, l'incompréhension et la colère après la décision de Donald Trump de se retirer de l'accord de Paris. Un accord mondial signé en 2015 pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et ainsi les conséquences du réchauffement climatique. "Donald Trump l'avait promis pendant sa campagne, il l'a fait, ça va épater ses électeurs", écrit la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Mais le journal se fâche. "Ce sont les générations suivantes qui vont devoir payer cette décision".

"Et le souci c'est que les USA sont «too big to fail », trop gros pour qu'on puisse se passer d'eux dans la lutte contre le climat", complète la Tageszeitung. "Alors il faut hausser le ton contre Trump dans ce dossier", plaide le quotidien. "Pendant que les Etats et les métropoles font des efforts, le gouvernement central refuse le traité", s'insurge aussi la Mitteldeutsche Zeitung. "C'est comme s'il y avait une planète B pour l'Amérique". "Pourquoi on ne parle pas dans ce dossier de sanctions économiques contre les USA ?", interroge, sous forme de proposition, la Tageszeitung.