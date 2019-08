Quand les "paroles deviennent des actes" aux Etats-Unis

"Les Etats-Unis doivent regarder la vérité en face. Ils font face, non seulement à la terreur des islamistes, mais aussi à la terreur d’extrême-droite, surtout venant des jeunes hommes", lance la Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Pour le quotidien de Francfort, ces derniers sont des fanatiques ou des fous, ou les deux à la fois. "En possession d'armes de guerre, ils deviennent des machines à tuer", poursuit la Faz.

Dans ce contexte, comme il est de coutume, un renforcement de la législation des armes à feu est demandé. "C’est un rituel triste qui intervient à chaque tuerie de masse mais qui tombe vite dans le oubliettes", se désole la Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Le président Donald Trump a été accusé, notamment par les démocrates, d’être en partie responsable des tueries de Dayton et El Paso, en raison de ses discours jugés "incendiaires".

Mais pour die Welt, ces nouvelles attaques sont moins le fruit de la rhétorique de Trump que le manque de modération et de l'absence de politiques centriste aux Etats-Unis.

"Les démocrates se perdent dans la gauche et même dans l'antisémitisme. Quant aux républicains, ils ont perdu tout pragmatisme idéologique et aussi leur humanisme néoconservateur", constate die Welt.

"C’est important que le président américain dise que la haine n’a pas sa place aux Etats-Unis même si malheureusement, ce n’est pas une réalité. Mais il faut quand espérer que ce nouveau drame va influencer sa rhétorique", souhaite die Welt.

Et comme pour approuver ce souhait, la Tagesspiegel fait remarquer, qu’il est "prouvé depuis longtemps que les paroles peuvent devenir des actes". "Et plus le langage de la violence imprègne une société, plus il devient dangereux", conclut le journal sur ce thème.

Tension au Cachemire

Autre sujet qui a attiré l’attention des éditorialistes allemands : la révocation, lundi, de l'autonomie constitutionnelle du Jammu-et-Cachemire ainsi que sa dislocation annoncée par l’Inde.

"C’est une manière pour New-Dehli de priver le Cachemire de ses droits autonomes en réorganisant l'administration de la région", explique la Süddeutsche Zeitung.

Les forces de l'ordre indiennes patrouillent, le mardi 6 août, dans l'État du Jammu-et-Cachemire

Si pour les Hindous, la mesure permettra de vaincre la pauvreté dans cette région, en revanche l’identité cachemirienne continue d’être bafouée. "Un référendum, comme l'ONU l'avait promis, n'a jamais eu lieu après la décolonisation ratée", ajoute le quotidien de Munich.

La Tageszeitung craint de son côté que cette mesure ne renforce la radicalisation des jeunes et que l’Etat islamique, qui a récemment annoncé pour la première fois qu'il avait créé une province au Cachemire, ne gagne également en popularité.