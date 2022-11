CDM 2022 : le Sénégal fête sa qualification

Le Sénégal participe pour la trosième fois au Mondial. Et les Lions ont réussi à passer au second tour. Une première depuis l'épopée de 2002 qui avait conduit le Sénégal en quarts de finale - c'était lors du Mondial au Japon et en Corée du Sud. Une allégresse dans tout le pays, en particulier à Dakar la capitale. Mais la joie est aussi partagée sur tout le continent africain, estime Arouna Traore supporter sénégalais :

"Cette victoire nous légitime (le Sénégal) en tant que champions d'Afrique, que nous ayons atteint le tour suivant.", a-t-il annoncé. Le supporter sénégalais s'attend à un soutien massif de tout un continent : "Nous sommes vraiment heureux pour l'Afrique, et j'espère que nous aurons toute l'Afrique derrière nous, et derrière les autres nations qui se qualifieront. En plus de l'Afrique, nous avons aussi le Qatar qui nous soutient, et toute l'Asie, et une bonne partie de l'Europe." conclut-il.

Sénégal - Angleterre en huitième

Qualifié en tant que deuxième dans le groupe A, le Sénégal affrontera l'Angleterre, leader du groupe B en huitième de finale. Les Anglais, qui ont battu leur voisin, du Pays de Galles (3-0), se comptent parmi les favoris à la victoire finale. Mais peu importe l'adversaire, certains supporters sénégalais estiment que leur équipe peut aller plus loin dans ce tournoi :

"Cette année on a remporté la coupe d'Afrique, ça veut dire qu'on est plus confiants, on a des ambitions, on est objectifs et on espère bien passer au-delà des quarts de finale, obtenir une place au podium" estime-t-il.

La deuxième affiche des huitièmes de finale mettra aux prises, les Pays Bas avec les Etats Unis. La troisième et dernière journée de la phase de poule se poursuit également aujourd'hui.

Dans le groupe D, la Tunisie jour contre la France à 15hTU, le deuxième match va opposer le Danemark à l'Australie à la même heure. A 19hTU, l'Argentine affronte la Pologne dans le groupe C, et pendant ce temps, l'Arabie Saoudite joue contre le Mexique.