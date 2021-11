Pulsations (magazine)

Le rendez-vous hebdomadaire des jeunes auditeurs. Du cœur de l’Europe, mais ouvert sur le monde.

Retrouvez dans ce magazine, la culture sous toutes ses facettes : les arts en général, la musique, le cinema, la littérature, la danse, l'art plastique. "Pulsations" vous conduit au coeur de la société dans toute sa complexité notamment pour la jeune génération. Il sera question par exemple d'éducation, d'études supérieures, d'emploi et bien d'autres domaines encore tels que les réseaux sociaux ou les innovations technologiques dans le secteur des communications. Il sera également question des grandes figures et grands événements de l'histoire ancienne ou récente de l'Allemagne, l'Afrique et le reste du monde. Présenté alternativement par Yann Durand et Aude Gensbittel, "Pulsations" est diffusé le mardi à 17h42 et le samedi à 17h30 TU !