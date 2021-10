 Nobel de physique : des chercheurs sur le climat récompensés

Les chercheurs sont récompensés selon le jury "pour la modélisation physique du climat de la Terre, pour en avoir quantifié la variabilité et prédit de façon fiable le réchauffement climatique".

Alors que la question du réchauffement de la planète est de plus en plus au centre des préoccupations, décerner le prix Nobel de physique à des chercheurs sur cette thématique apparaissait comme une évidence.

Des recherches sur le climat

Le comité Nobel récompense ainsi les travaux fondateurs de Syukuro Manabe, né au Japon il y a 90 ans mais vivant à Princeton aux Etats-Unis. Avec ses recherches sur l'effet de serre dans les années 1960, il a montré que les niveaux de CO2 dans l'atmosphère correspondaient à la hausse des températures terrestres.

Klaus Hasselmann prix Nobel de physique 2021.

Klaus Hasselman, 89 ans qui est basé à Hambourg en Allemagne, est lui célébré pour être parvenu à établir des modèles climatiques fiables malgré les grandes variations météorologiques, permettant de faire émerger une tendance du chaos quotidien. S'il s'en réjouit, Klaus Hasselmann reste tout de même un peu surpris.

Selon lui il est récompensé surtout pour ses " recherches sur l'impact humain sur le climat". Il précise par ailleurs que " nous avons prouvé que les humains ont changé le climat."

Une bonne nouvelle

Le chef de l'Organisation météorologique mondiale, Petteri Taalas, a salué l'annonce du trio lauréat du prix Nobel de physique 2021. "Nous avions l'habitude d'avoir une période où il y avait ces sceptiques ou ces négationnistes des faits scientifiques et la bonne nouvelle est que ces voix ne sont plus aussi visibles. Ce message de la science climatique a été entendu. Si vous écoutez les déclarations des chefs d'Etat de nos jours, presque tous parlent du changement climatique comme d'un risque majeur pour le bien-être de l'humanité " explique t-il.

Le trio du Nobel de physique 2021 : Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann et Giorgio Parisi.

La moitié du prix, d'une valeur de dix millions de couronnes suédoises (1,15 million de dollars), revient à parts égales aux deux chercheurs Syukuro Manabe et Klaus Hasselman et l'autre moitié au théoricien italien Giorgio Parisi, 73 ans et basé à Rome. Sa spécialité : la capacité à comprendre le désordre et les fluctuations. Ses travaux ont été parmi "les contributions les plus importantes" à la théorie dite des systèmes complexes, selon le jury Nobel, qui l'a récompensé "pour la découverte de l'interaction du désordre et des fluctuations dans les systèmes physiques de l'échelle atomique à planétaire".