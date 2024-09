Tentative d'évasion à la plus grande prison de la RDC

Dans la capitale congolaise Kinshasa, la situation semble redevenue calme, pour l’instant, autour de l’établissement pénitentiaire de Makala, où la sécurité a été renforcée.

Des éléments de la police nationale congolaise et de la Garde républicaine sont déployés à l'entrée de la prison, dont la route d’accès est barricadée par des engins de l'armée.

La nuit de dimanche (01.09) à lundi a été un véritable cauchemar, comme en témoignent ces habitants de la commune de Selembao qui résident tout près de la prison.

"Je suis à 130 mètres de la prison centrale de Makala. Cette nuit, vers 2 heures, nous avons entendu des coups de feu. Quand nous nous sommes réveillés, nous avons vu des militaires par-ci par-là", explique ce témoin. "Ce n'est pas normal, dans la prison, des coups de feu comme ça. Nous avons pensé à la guerre", raconte un autre.

Une version officielle démentie

Alors que des images montrant de nombreux morts circulent sur les réseaux sociaux, le gouvernement congolais affirme que seulement deux détenus ont été tués.

Samuel Mbemba, vice-ministre de la Justice, assure qu'aucun prisonnier ne s'est évadé.

Ce que confirme également son collègue, Patrick Muyaya. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement explique que "c'est une tentative d'évasion. Les services d'ordre et de sécurité sont intervenus. Il y a eu beaucoup de crépitements de balles, mais il y en a eu aussi des tirs de sommation pour essayer de contenir la situation. Au moment où je vous parle, la situation est revenue au calme".

Au moins 200 morts selon la Fondation Bill Clinton pour la paix

Ces propos sont contredits par la Fondation Bill Clinton pour la paix qui affirme que des détenus se sont évadés et qu’il y aurait environ 200 morts.

Emmanuel Adu Cole, président de l’organisation, dénonce la brutalité des agents de l'ordre.

"Dire qu'il y avait seulement deux morts, c'est vraiment un communiqué biaisé, se désole-t-il. Il y en a eu plus de 200. Moi, le matin, j'ai vu un camion militaire plein de corps et dans deux heures de temps, il y avait un autre camion plein de corps. On ne peut pas dire qu'il y a eu seulement deux morts. Et on ne connait pas le nombre de blessés. Mais il y a beaucoup de blessés. Et puis on parle de plus de 200 ou 300 évadés. On attend l'enquête. Mais ce qui est vrai : il y a eu évasion, il y a eu plus de 200 personnes qui sont mortes."

Une prison saturée

La prison de Makala a été construite en 1957 avec une capacité d'accueil de 1.500 détenus. Mais elle en abrite plus de 15.000.

Depuis quelques semaines, Constant Mutamba, ministre congolais de la Justice, a lancé un processus de désengorgement des prisons. Il a d'ailleurs interdit au parquet de transférer les détenus à Makala jusqu'à nouvel ordre.