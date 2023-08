Evguéni Prigojine serait tué dans un crash d’avion en Russie

Selon les agences Ria Novosti, TASS et Interfax, se référant à l'agence russe du transport aérien, Rossaviatsia, le nom d'Evguéni Prigojine figure sur la liste des passagers de cet avion qui devait relier Moscou à Saint-Pétersbourg.

"Il y avait 10 personnes à bord, dont 3 membres d'équipage. Selon les premières informations, toutes les personnes à bord sont décédées", a indiqué sur Telegram le ministère russe des Situations d'urgence.

Selon les autorités, cet avion privé, Embraer Legacy, s'est écrasé près du village de Kujenkino, dans la région de Tver, au nord-ouest de Moscou.

Qui est Evguéni Prigojine ?

L'univers de la prison, Evguéni Prigojine le connaît bien, pour avoir lui-même passé neuf ans en détention à l'époque soviétique pour des délits de droit commun. Il sort en 1990, alors que l'URSS est en train de s'effondrer, et monte une affaire à succès de vente de hot-dogs.

Il monte ensuite en gamme, jusqu'à ouvrir un restaurant de luxe qui devient l'un des plus courus de Saint-Pétersbourg, où Vladimir Poutine connaît en parallèle son ascension politique.

Après l'accession en 2000 de Vladimir Poutine à la présidence, le groupe de restauration de Prigojine officie au Kremlin, ce qui lui vaut le surnom de "cuisinier de Poutine" et la réputation d'être devenu milliardaire grâce aux contrats publics.

Le 24 juin 2023, au lendemain du début de la révolte de Wagner, le président russe, Vladimir Poutine, avait dénoncé la "trahison" d'Evguéni Prigojine, "provoquée par les ambitions démesurées et les intérêts personnels". Image : Press service of "Concord"/REUTERS

L'impétueux milliardaire au crâne rasé et aux traits durs a cofondé le groupe paramilitaire Wagner en 2014 avec Dimitri Outkine, lui aussi sur la liste des passagers de l'avion qui s'est écrasé ce mercredi.

Le groupe Wagner dont les crimes de guerre sont régulièrement dénoncés, s’est longtemps défendu de ses liens avec le gouvernement russe. Jusqu’à il y a deux ans, lorsqu'Evgueni Prigojine a reconnu officiellement être derrière sa création.

En juin de cette année, Evguéni Prigojine avait été à l'origine d'une rébellion dirigée contre l'état-major russe et le ministre de la Défense Sergueï Choïgou, rébellion menée par ses hommes. Ils avaient brièvement capturé des sites militaires dans le sud de la Russie avant de se diriger vers Moscou. Le patron de Wagner avait rapidement renoncé à cette mutinerie, en plein conflit en Ukraine.

Et en orchestrant ce soulèvement, Evguéni Prigojine est passé de figure de premier plan du conflit en Ukraine, au statut d'ennemi juré du président russe, Vladimir Poutine.

Le 24 juin, au lendemain du début de la révolte de Wagner, Vladimir Poutine avait dénoncé la "trahison" d'Evguéni Prigojine, "provoquée par les ambitions démesurées et les intérêts personnels".

Le groupe Wagner en Afrique

Centrafrique, Mali, Libye... Wagner, dont le Kremlin ne reconnaissait même pas l'existence jusqu'à fin 2022, s'est fait un nom en 10 ans comme le complice des régimes voulant se défaire de parrains occidentaux ou en quête de combattants discrets et impitoyables. C’est le cas par exemple dans le Sahel en Afrique.

Le groupe mène aussi, et cela n’a rien de négligeable, des activités commerciales : par exemple, des exploitations de mines au Mali ou en Centrafrique.

Lundi (21.08.2023), le patron des mercenaires du groupe Wagner était apparu dans une vidéo diffusée par des plateformes proches de sa structure sur les réseaux sociaux, où il affirmait se trouver en Afrique.

On pouvait l’apercevoir dans un paysage désertique. Il disait travailler à "rendre la Russie encore plus grande sur tous les continents et l'Afrique encore plus libre".

Pour se doter d'une armée à la hauteur de ses ambitions, Prigojine, natif comme Poutine de Saint-Pétersbourg, recrute ses détenus pour combattre en Ukraine, en échange d'une amnistie. Image : Concord Press Office/ITAR-TASS/IMAGO

Un soutien diplomatique aussi : Wagner mène des campagnes de désinformation au service de Moscou sur les réseaux sociaux.

La guerre en Ukraine

Dans de nombreux pays, Wagner apporte un soutien militaire aux soldats russes, comme en Ukraine. Il comptait par exemple avant la guerre en Ukraine, de 5.000 à 10.000 hommes, selon les sources.

Le passage de Prigojine de l'ombre à la lumière a débuté en septembre 2022, au moment où l'armée russe subissait revers sur revers en Ukraine.

Le conflit en Ukraine a offert une occasion en or à l'homme d'affaires de sortir de l'ombre. Il recrute des dizaines de milliers de prisonniers pour aller combattre sur le front, là où l'armée russe est en difficulté.

Contrairement aux plus hauts responsables russes, le chef mercenaire se montre sur le champ de bataille, et filme les cadavres de ses hommes pour réclamer toujours plus de munitions.

En mai 2023, après près d'un an de combats sanglants, il atteint son but, en revendiquant la prise par Wagner de Bakhmout (est de l'Ukraine), célébrant une rare victoire russe, malgré son coût humain.

Mais c'est aussi à l'occasion de cette bataille que les tensions s'aggravent avec l'état-major du général, Valéri Guérassimov, et le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou. Prigojine les accuse de priver Wagner de munitions et multiplie les vidéos dans lesquelles il insulte les commandants russes.