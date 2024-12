Liverpool consolide sa première place

Mal embarqués en raison du but précoce du Ghanéen attaquant de Leicester Jordan Ayew (0-1, 6e), les Reds ont par la suite renversé la situation.

D'abord l'égalisation, grâce au but du Néerlandais Cody Gakpo avant la pause. Ensuite l'Anglais Jones a donné l'avantage en deuxième mi-temps, avant que l'Egyptien Mohamed Salah n'enfonce le clou pour sceller le score à 3-1 en faveur de Liverpool.

Une victoire qui permet à Liverpool de consolider sa première place au classement tandis que Leicester redescend pour sa part à la 18e place. Arne Slot, manager de Liverpool estime toute fois que le parcours reste long :

"Nous devrions gagner à domicile contre Leicester. Mais il faut beaucoup d'effort surtout en Premier League pour gagner.C'est ce qui nous est arrivé. Nous sommes certes en tête dans le classement, mais nous en sommes conscients, et nous savons aussi combien de matchs il reste à jouer", a-t-il déclaré.

Manchester City n'y arriva pas

Au fond du trou depuis plusieurs semaines, le club champion d'Angleterre en titre a réalisé un résultat frustrant face à Everton (1-1). Les joueurs de Pep Guardiola comptent une seule victoire dans leurs treize (13) derniers matchs.

Un petit point d'hier soir a toutefois permis aux Citizens d'occuper la 7e place, mais avec 14 points de retard sur le leader Liverpool.

Les résultats du "Boxing Day"

Deuxième au classement, le FC Chelsea s'est incliné à domicile face à Fulham (2-1), Wolverhampton a battu Manchester United (2-0), Newcastle a dominé Aston Villa (3-0).

Bournemouth et Crystal Palace se sont neutralisés (0-0), tandis que Nottingham Forest s'est imposé face à Tottenham (1-0) notamment. Le "Boxing Day" se poursuit ce vendredi avec deux affiches au programme Arsenal vs Ipswich et Brighton contre Brentford.