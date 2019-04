Premier League : Arsenal dans le quatuor de tête

Pierre-Emerick Aubameyang a inscrit le seul but de la rencontre entre Arsenal et Watford 1-0, hier soir en match déclalé de la 34ème journée de Premier League. Ce but permet à Arsenal de remonter à la 4ème place du classement.

Cette dernière est très importante pour les Gunners puisqu'elle est synoynme de qualification pour la Ligue des Champions.

Zinedine Zidane, entraineur du Real Madrid

En Espagne, il est grand temps que la saison du Real Madrid se termine.

Les Madrilènes ont de nouveau été tenus en échec, cette fois-ci par Leganés 1-1. C'est le quatrième match nul de la saison en championnat pour les Merengues qui restent 3ème au classement.

2. Bundesliga : Cologne et Hambourg vers la Bundesliga

En deuxième division allemande, la 29éme journée a donné lieu à un choc entre deux équipes préstigieuses qui se battent pour remonter en Bundesliga : Cologne et Hambourg.

Et à domicile, le leader colonais a été tenu en échec par le HSV 1-1. Les deux clubs restent aux deux premières place du classement et sont bien partis pour retrouver l'élite, seulement un an après l'avoir quittée.

Un cadre de la Confédération africaine licencié

Le secrétaire général de la CAF Amr Fahmy, auteur d'accusations de harcèlement sexuel et de corruption visant le président de l'instance Ahmad Ahmad, a été licencié jeudi, a annoncé lundi l'institution.

Amr Fahmy, un Egyptien de 36 ans, avait envoyé une lettre à la FIFA le mois dernier. Il y détaillait ses accusations de corruption et de harcèlement sexuel à l'encontre de plusieurs salariées de la Confédération.

NBA : Embiid et les Sixers se relancent

Joel Embiid, star des Sixers de Philadelphie

Les Sixers du Camerounais Joel Embiid se sont bien rattrapés après leur défaite lors du premier match des play-offs. Cette nuit, ils sont revenus à 1-1 face aux Nets de Brooklyn en remportant le deuxième face à face entre les deux équipes 145 à 123.

Joel Embiid a fait un match solide en inscrivant 23 points et en prenant 10 rebonds en seulement 21 minutes de jeu.

Dans les autres matchs, défaite inatendue du champion en titre, Golden State, qui a été surpris à domicile par les Clippers de Los Angeles 135-131. Les Warriors menaient pourtant à un moment de plus de 35 points.