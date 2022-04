Présidentielle en France : Macron et Le Pen au second tour

"Il est 20 heures, voici le résultat de ce premier tour"…. et sur toutes les grandes chaînes de télévision en France apparaissent à ce moment là les deux mêmes visages qu’en 2017. Ceux d’Emmanuel Macron et de Marine Le Pen.

Emmanuel Macron estime que "rien n'est joué" pour le second tour

Selon les dernières estimations, le président sortant Emmanuel Macron a recueilli un peu moins de 30% des votes, alors que Marine Le Pen, un peu en dessous de 25%.

Et comme il y a cinq ans, le président sortant s’est immédiatement posé en rassembleur, en rempart contre l’extrême droite :

"J’invite solennellement nos concitoyens à nous rejoindre, quelle que soit leur sensibilité et quel que soit leur choix au premier tour. Certains le feront pour faire barrage à l’extrême-droite et je suis pleinement conscient que cela ne vaudra pas soutien au projet que je porte. Je le respecte."

Parmi ces appels à faire barrage, celui de Jean-Luc Mélenchon. Arrivé troisième, avec près de 20% des voix, le candidat de la gauche radicale échoue une nouvelle fois aux portes de la finale…

"Jamais nous ne perdrons notre confiance dans la démocratie. Donc vous ne devez pas donner une voix à madame Le Pen", a martelé Jean-Luc Mélenchon.

Effondrement des partis traditionnels

D’autres candidats éliminés au premier tour ont lancé le même appel pour faire barrage à Marine Le Pen, dont les candidats des partis traditionnels, Anne Hidalgo du parti socialiste et Valérie Pécresse de la droite, qui essuient un des échecs historiques. L’écologiste déçu Yannick Jadot, qui n’a jamais décollé pendant cette campagne, appelle également à faire barrage.

De son côté, au QG de Marine Le Pen, c’est l’effervescence, lorsque la patronne du Rassemblement National prend la parole. "Ce qui se jouera le 24 avril est un choix de société et même de civilisation", a lancé Marine Le Pen, se posant en candidate de le défense de "la culture et des us et coutumes françaises".

Marine Le Pen dispose de réserves de voix à droite

Marine Le Pen dispose également de réserves de voix, notamment de ceux du polémiste d’extrême droite Eric Zemmour, arrivé 4è et qui a déjà appelé à voter Marine Le Pen.

Si l’affiche du duel est donc la même qu’en 2017, cette fois, le second tour s’annonce bien plus serré.