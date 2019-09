Près de 300.000 déplacés internes au Burkina Faso

Selon les organisations humaniatires, 500.000 autres auraient été privées de soins en raison des attaques des groupes djihadistes. Pour Kristen Knutson, cheffe de bureau de l'Agence de l'ONU pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) au Burkina Faso, les violences qui frappent le pays aggravent l'insécurité alimentaire.

Cliquez sur l'image ci-dessus pour écouter Kristen Knutson.

Suite aux attaques dans le Centre-Nord, les 8 et 9 septembre, la délégation de l'Union européenne fait savoir dans un communiqué en date du 11 septembre qu'elle "exprime ses condoléances aux familles des victimes et témoigne sa solidarité au peuple Burkinabè, une nouvelle fois endeuillé par des attaques touchant des civils - en l'occurrence des personnels acheminant des convois humanitaires - et encore une fois, des forces de défense et de sécurité".