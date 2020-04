Pourquoi le Portugal s'en sort mieux que l'Espagne

Le Portugal et l'Espagne se partagent la péninsule ibérique et 1200 kilomètres de frontière commune. Et pourtant, le taux de mortalité du Covid-19 est trois fois plus élevé en Espagne qu'au Portugal. Selon les chiffres de l'Université américaine Johns-Hopkins, plus de 19.000 personnes sont décédées des suites du coronavirus (à la date du 16.04.2020). Au Portugal, ce bilan humain est de près de 600 morts.



L'un des arguments avancé est que le Portugal a su profiter d'un temps de préparation supplémentaire. Lisbonne avait annoncé son premier cas positif début mars, soit plus d'un mois après Madrid.



Le gouvernement socialiste avait aussitôt décidé de fermer les écoles, de verrouiller sa frontière avec l'Espagne et de déclarer l'état d'urgence pour encadrer le confinement de la population.

Réactivité

"La décision de fermer les écoles a fait la grande différence avec les cas de l'Espagne ou de l'Italie", selon le président du Syndicat indépendant des médecins au Portugal Jorge Roque da Cunha.



Pour le premier ministre Antonio Costa, la réactivité du pouvoir pour mettre en place des mesures restrictives a permis aux services de santé pourtant fragiles de ne pas encore être dépassés par la vague.

Le Portugal figurait avant la crise sanitaire parmi les pays d'Europe avec le plus faible ratio de nombre de lits en unités de soins intensifs par habitant. Sans ces mesures, a dit Antonio Costa, "le service national de santé serait entré en rupture, nous aurions eu beaucoup plus de personnes infectées et beaucoup plus de morts".



Lisbonne vient de confirmer que l'état d'urgence et les mesures de confinement resteront en vigueur jusqu'au 2 mai avant une "transition progressive".